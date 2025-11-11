Kimi Antonelli, trasformazione totale e tifosi sconvolti | Dopo il podio si scatena la bufera

Andrea Kimi Antonelli, dal primo podio in carriera alle voci sul suo conto. Il pilota italiano continua a far parlare di lui

Il primo anno in Formula 1 per Andrea Kimi Antonelli è stato fin qui ricco di emozioni. Dall’esordio in Australia, dove brillò la sua stella in pista, alle prime difficoltà incontrate in casa Mercedes, il classe 2006 è diventato l’astro nascente dell’automobilismo italiano.

Questa stagione è arrivato anche il primo podio in carriera per il pilota emiliano. Antonelli al GP di Canada ha chiuso alle spalle di Russel e Verstappen. Il diciannovenne è così diventato il terzo più giovane pilota della storia ad ottenere questo risultato.

Più complicato è stato quanto accaduto in altre tappe stagionali. Il contatto con Verstappen in Austria, o la sedicesima posizione arrivata in Olanda. Nella prima da pilota titolare a Monza ha centrato la zona punti, ma ha mostrato ancora lacune ed errori nel tracciato italiano.

Erano passati tre anni, dai tempi di Giovinazzi, in cui un pilota italiano era assente dalla griglia del Mondiale. Antonelli, scelto da Mercedes dopo l’addio di Lewis Hamilton direzione Ferrari, ha effettuato il grande salto dopo aver vinto in Karting ed aver disputato una stagione in F2.

Kimi Antonelli e le voci sul suo conto: facciamo chiarezza

Il classe 2006 è considerato il futuro del movimento automobilistico per quanto riguarda i piloti italiani. Più di un tifoso si augura che il bolognese un giorno posso firmare per la Ferrari, rispolverando il connubio tra team e piloti italiani dopo anni.

Ma la realtà del giovane pilota bolognese si chiama Mercedes e, dopo la stagione del debutto, il diciannovenne sembra orientato a guadagnare sempre più spazio nel futuro della Formula 1. Ma, nonostante una carriera da predestinato, ha fatto rumore la sua incredibile trasformazione fisica.

Crescita impressionante, la verità sul caso Antonelli

La pagina Instagram Power.and.profit ha mostrato un giovanissimo Kimi Antonelli ai tempi degli esordi in pista. In seguito il profilo social ha mostrato una foto più recente del giovane pilota, dove si nota una crescita immensa dei muscoli del collo per il corridore della Mercedes.

Non c’è nulla di strano come ha spiegato il profilo Instagram, i muscoli del collo sono tra quelli messi più a dura prova per i piloti delle monoposto. Ma, nonostante ciò, c’è chi ha mosso dubbi sul possibile utilizzo di steroidi o sostante proibite da parte del pilota emiliano. Niente più che voci, derubricabili nella sezione delle calunnie.