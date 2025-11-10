Del Piero bye bye, l’annuncio è una doccia gelata | Carriera a rischio ancor prima di iniziare

Neanche il tempo di iniziare la nuova avventura che la carriera di Del Piero sembra già arrivata al capolinea. Ecco cosa è accaduto.

Anche se lontano dai campi di calcio, Alessandro Del Piero fa sempre parlare di sé. La bandiera della Juventus di recente era stato profetico sull’operato del tecnico Igor Tudor. L’ex numero 10 settimane prima dell’esonero ufficiale del croato, aveva indicato come in attacco l’allenatore non avesse idee troppo chiare nelle prime uscite stagionali.

In seguito, con l’acuirsi della crisi di risultati per la Juventus, tra cui l’ultima sconfitta contro la Lazio fatale per la panchina di Tudor, l’ex attaccante ha spezzato una lancia in favore del croato. Del Piero analizzando il periodo buio di risultati, fatti di otto gare consecutive senza vittorie, ha puntato il dito contro l’amalgama della squadra.

L’ex capitano bianconero insomma dimostra di saper leggere le situazioni calcistiche da più punti di vista. Di recente poi è impazzato sul web l’acceso confronto con Beppe Bergomi, andato in scena in diretta negli studi di Sky tra le due bandiere di Juve ed Inter. Il tema dello scontro era la gara tra Napoli ed Inter, vinta dai partenopei.

In una sorta di derby d’Italia tra opinionisti i due si sono scontrati sul tema di quale fosse la squadra più forte in Italia. Secondo l’ex Juve è senza alcun dubbio proprio l’Inter e chi riesce a finirle davanti, vedi Napoli lo scorso anno, è semplicemente più bravo. Totalmente opposto il punto di vista di Bergomi, che ha evidenziato come i campani non abbiano nulla da invidiare alla sua ex squadra.

Ritiro Del Piero: ecco come stanno le cose

I tifosi si sono divisi, chi prendendo le parti dell’ex bianconero, chi schierandosi col punto di vista dell’ex Inter. Un ulteriore segnale di come, anche da semplice opinionista, l’operato di Del Piero non sfugge agli addetti ai lavori ed agli appassionati di calcio in Italia.

Tornando all’ex numero 10 della Juventus, e concentrandosi sulle vicende famigliari, andiamo a vedere cosa sta accadendo a Tobias Del Piero. Il figlio della bandiera bianconera in estate venne acquistato dall’Empoli.

Mistero Del Piero: zero presenze per il figlio di Alex

La squadra toscana lo ha poi girato in prestito alla Sanremese, in Serie D. La decisione sembrava anticipare un minutaggio più ampio per il classe 2007, che però ad oggi non ha disputato neanche una presenza in Liguria.

Il figlio d’arte, a 18 anni compiuti da poco, rischia così di veder naufragare la propria carriera nel mondo del calcio. Vedremo se in futuro ci sarà spazio per lui, oppure se la suggestione di ritirarsi ufficialmente dal calcio diventi realtà.