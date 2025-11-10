Scopri se sei veloce come Leclerc: questo test ti dirà se puoi guidare in Formula 1 | Dura 30 secondi

Da oggi tutti possono mettere alla prove le proprie abilità e scoprire la possibilità di guidare in Formula 1. Ecco il rapido test che ti dirà se sei veloce come Leclerc.

Alzi la mano chi, seguendo il Mondiale di Formula 1, non ha sognato neanche una volta di sfrecciare ad oltre 300 km/h sui circuiti più blasonati del pianeta. Cambiano i volti dei piloti e le regole della disciplina, ma il fascino delle monoposto sfreccianti resta intatto negli anni.

La stagione Mondiale del 2025 sta per esaurirsi in una volata finale ricca di pathos. Quando la vittoria di uno dei due piloti McLaren sembrava già scontata, è tornato in auge l’inossidabile Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo con la Red Bull si è inserito come un terzo incomodo al dualismo in vetta tra Oscar Piastri e Lando Norris.

Le ultime tappe della stagione si preannunciano cariche di emozioni nella corsa al titolo finale. Solo da spettatrice per la Ferrari, che nonostante le ottime premesse pre stagionali, ha dovuto fare i conti con troppi passi falsi in questa annata.

Lewis Hamilton, accolto in pompa magna da staff e tifosi, non è riuscito fin qui a conquistare neanche un podio nel Mondiale attuale. Il pilota britannico non ha però mai perso le speranze, guardando con fiducia alla prossima stagione per tornare a lottare al vertice.

Sei il prossimo Leclerc? Ecco il test per scoprirlo

Le poche gioie stagionali per il team di Maranello hanno portato la firma di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha conquistato sei podi fin qui, con un secondo posto in casa sua, come miglior risultato generale.

Il classe ’97 è da sempre molto apprezzato dai tifosi e sono tanti i fan che si rivedono in lui e sognano di emularne le gesta in pista. Ora, per sognare una partenza a razzo, come solo i migliori piloti di F1 sanno fare, c’è un simpatico test sul web.

Test di velocità: scopri se sei pronto per la F1

Ad impazzare su Instagram è un particolare test, creato dalla pagina Moneyminds.it, che mette alla prova i riflessi degli utenti sul web.

Si tratta di un esercizio molto semplice, che simula il semaforo rosso della partenza nella griglia di Formula 1. Al momento dello spegnimento del rosso l’utente deve cliccare il prima possibile sul video e calcolare il tempo esatto di reazione. C’è un timer ad hoc che comprende i millesimi di secondo per valutare la velocità di esecuzione.