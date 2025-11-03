Musetti out dalle Finals di Torino: inutile la partecipazione ad Atene | Fatto fuori dall’ATP

Pessime notizie per Lorenzo Musetti in vista di Torino. Cambia tutto in casa ATP con l’italiano che resta fuori dalle Finals prima di Atene.

La corsa per strappare il pass delle ATP Finals di Torino entra nella fase decisiva per Lorenzo Musetti. Il tennista classe 2002 è attualmente numero nove del ranking ATP ma ha una chance clamorosa per rientrare nell’ultimo posto disponibile per l’appuntamento piemontese.

Una grossa mano l’ha già avuta da Jannik Sinner, che ha trionfato a Parigi contro Auger-Aliassime in finale. Dopo il ko contro l’altoatesino il canadese, attualmente numero otto del ranking mondiale, ha rinunciato al torneo ATP 250 di Metz. Il ritiro del finalista di Parigi apre nuovi scenari per Lorenzo Musetti, ora completamente padrone del proprio destino.

Il tennista toscano ora è chiamato a vincere l’ATP 250 di Atene. Conquistando il titolo in Grecia Musetti scavalcherebbe il canadese all’ottava posizione del ranking, strappando il pass per l’appuntamento di Torino. Non mancheranno però insidie nel torneo di Atene per il carrarino.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 2 ad Atene, inizierà il suo torneo direttamente dagli ottavi di finale. Ad attenderlo ci sarà uno tra Wawrinka o van de Zandschulp. In entrambi i casi il tennista italiano sarà chiamato da subito ad un prova delicata nel torneo greco.

Clamoroso ATP, cambia il regolamento per le ATP Finals

Il nome più ostico ad Atene resta quello di Novak Djokovic. Il serbo arriva in Grecia da testa di serie e potrebbe affrontare Musetti in una finale di lusso.

Come abbiamo detto solo la conquista del torneo permetterebbe a Musetti di partecipare alle ATP Finals. Qualsiasi altro risultato non basterebbe infatti per superare Auger-Aliassime all’ottavo posto del ranking. Ma, secondo le ultime decisioni dell’ATP, il regolamento per la qualificazione al torneo di Torino è pronto ad essere stravolto.

Corsa alle ATP Finals, cambia il regolamento prima di Atene

Un importante novità arriva in casa ATP circa le qualificazioni alle Finals. Secondo quanto riportato dalla pagina Univers Tennis su X, a partire dal 2026 la corsa alle ATP Finals si concluderà dopo il Masters 1000 di Parigi.

Una rivoluzione che, se fosse stata attuata già quest’anno, avrebbe di fatto escluso Musetti dall’appuntamento di Torino. Fortunatamente per il tennista toscano questa stagione saranno validi anche i punti guadagnati nell’ultima settimana di torneo.