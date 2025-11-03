Cahill può andare in pensione: Sinner ha trovato un nuovo coach | È una leggenda del tennis italiano

Jannik Sinner ha vinto un altro titolo, trionfando a Vienna, e continua a puntare al primo posto di Alcaraz. Ecco l’annuncio a sorpresa sul futuro di coach Cahill.

La vittoria dell’ATP 500 di Vienna ha aperto nuovi spiragli per la rincorsa al primo posto del ranking mondiale di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, investito dalla polemica per il rifiuto a disputare la Coppa Davis con l’Italia, ha recuperato 500 punti su Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo è fermo dalla spedizione di Tokyo ed ora il distacco tra i due è sceso sotto i mille punti. Questa settimana Sinner e Alcaraz torneranno in campo per l’ultimo Masters 1000 dell’anno, a Parigi. A Nanterre il numero uno al mondo perderà cento lunghezze, e nel ranking live l’altoatesino si presenta a meno 740 punti dall’iberico.

Il tennista azzurro, per tornare momentaneamente sul tetto del ranking ATP, deve vincere il suo primo Masters 1000 dell’anno. Dal canto suo però Alcaraz dovrebbe venire eliminato prima delle semifinali del torneo francese.

Un continuo incrocio tra i due che ha connotato l’intera stagione tennistica ai quattro angoli del globo. Ma, guardando al finale di stagione di Sinner, non sono passate inosservate le parole dell’altoatesino sul futuro del suo coach australiano, Darren Cahill.

Sinner allo scoperto sul futuro di coach Cahill

Direttamente da Vienna Jannik Sinner ha aperto all’ipotesi di congedo per il suo allenatore. Il coach che lo ha accompagnato nella scalata fino al numero uno del ranking ATP.

Sul futuro del proprio coach Sinner ha lasciato aperte diverse opzioni. L’altoatesino ha infatti dichiarato, parole di DNA da Tennis: “Resterà? Non lo so. Vorrei poter rispondere, ma non ne abbiamo ancora parlato. Vorrei che restasse, mi ha dato molto.”

Erede Cahill, clamorosa ipotesi per Sinner: c’è la leggenda azzurra

Parole che lasciano aperte tutti gli scenari quelle di Jannik Sinner in merito al futuro del proprio allenatore. E le voci si intensificano sul possibile erede dell’australiano, a cui il classe 2001 è legatissimo. Sinner ha anche parlato della possibilità di scegliere un nuovo coach a stretto giro di posta.

Ed un’affascinante ipotesi porta a guardare al futuro di Fabio Fognini. Il tennista classe ’87 che ha appeso la racchetta al chiodo dopo Wimbledon 2025. Il suo ultimo incontro con Alcaraz è stato epico, lo spagnolo venne messo alle corde dal ligure, prima di riuscire a vincere in cinque set.