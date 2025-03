Divorzio Mauro Icardi-Wanda Nara, spuntano le prove del tradimento: tutta la verità

Gli adulteri della procuratrice sportiva argentina sarebbero stati documentati da Mauro Icardi. Lo scandalo che sta infiammando i magazine scandalistici continua.

La vicenda del divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, con nuovi dettagli che emergono e alimentano il gossip nel mondo dello sport e dello spettacolo. L’ex bomber nerazzurro è stato, recentemente, a Milano insieme alla nuova compagna Maria Eugenia ‘China’ Suarez per presentarsi all’udienza di conciliazione relativa al suo divorzio da Wanda Nara.

Mauro Icardi avrebbe portato in tribunale prove di infedeltà come chat e video, dei tradimenti di Wanda Nara che, a suo dire, avrebbe avuto almeno tre amanti. Il giocatore ha deciso di chiedere il divorzio in Italia dove l’ex coppia ha vissuto la maggior parte dei dodici anni insieme e dove l’adulterio è un’aggravante importante, che può avere ripercussioni decisive sull’assegno di mantenimento e i beni in comune.

Battaglia legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara

Tra i nomi menzionati nella causa figurano Keita Baldé, il cantante L-Gante, suo attuale compagno, e, pare ma si attendono conferme o smentite, il calciatore Federico Fazio. Il tradimento con quest’ultimo sarebbe avvenuto prima dell’ottobre 2021. La trama si infittisce e avrebbe dei retroscena di non poco conto.

Federico Fazio è un difensore argentino, collega di Mauro Icardi in nazionale. Questo episodio sarebbe stato insabbiato internamente, ma avrebbe avuto ripercussioni sulla carriera di Icardi, contribuendo alla sua mancata convocazione per i Mondiali del 2018. Sebbene Icardi sia stato a sua volta infedele con la bella China Suárez nell’ottobre del 2021, l’attaccante del Galatasaray avrebbe dimostrato che la relazione tra Wanda Nara e Federico Fazio risalirebbe a molto tempo prima di quella data.

In Italia la fine del matrimonio può essere addebitata al coniuge fedifrago che perde l’assegno di mantenimento e altri benefit. In particolari casi, poi, il tradimento può comportare una richiesta di risarcimento. Soprattutto quando l’infedeltà provoca una forte sofferenza morale nel coniuge tradito e una profonda lesione della sua dignità. La chiusura della love story tra Wanda e Mauro sta finendo nel peggiore dei modi. Si sono amati e hanno messo al mondo dei figli, ma adesso stanno volando gli stracci. Purtroppo la diatriba legale continuerà nei prossimi mesi e farne le spese saranno proprio i figli, oltre che i diretti protagonisti.