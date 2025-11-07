Ceferin senza pietà: PSG sospeso dalla Champions | Irregolarità nella competizione in corso

Un nuovo caso agita le acque della UEFA nei confronti del PSG. La squadra di Luis Enrique a rischio sospensione per la Champions League, ecco cosa è accaduto.

La stagione del PSG di Luis Enrique sta procedendo tra alti e bassi dopo che la scorsa annata i parigini hanno vinto praticamente tutto. Oltre ad aver conquistato tutti i titoli a disposizione in patria, i francesi hanno vinto per la prima volta nella loro storia la Champions League.

Resterà negli annali la roboante vittoria ai danni dell’Inter in finale, con il 5-0 in favore del PSG che rappresenta il maggiore scarto mai realizzato in una finale della massima competizione europea. La squadra guidata dal tecnico spagnolo è stata un autentico rullo compressore la scorsa stagione.

Questa annata si è aperta con diversi passi falsi in campionato per i campioni d’Europa. A minacciare la conquista del quinto titolo consecutivo per i ragazzi di Luis Enrique ci sono diverse pretendenti in Ligue 1. A partire dal Marsiglia di De Zerbi, passando per Lens e Lille, tutte squadre vicine in classifica alla capolista parigina dopo le prime undici giornate di campionato.

Se in campionato sono già arrivate quattro gare senza vittorie, di cui tre pareggi, anche in Champions League il PSG ha trovato la prima sconfitta stagionale. I campioni in carica sono stati infatti sconfitti al Parco dei Principi dal Bayern Monaco.

PSG a rischio squalifica in Champions: ecco il motivo

La lunga serie di risultati consecutivi dei parigini in Europa è stata interrotta dal Bayern Monaco. I tedeschi hanno espugnato Parigi grazie alla doppietta di David Luiz, costringendo Luis Enrique alla prima sconfitta europea stagionale.

Ma ad allarmare i piani alti della UEFA è quanto accaduto al di fuori dello stadio del PSG.

Il Bayern Monaco contro la polizia di Parigi: indaga la UEFA

La cronaca dei fatti ci porta a guardare a quanto accaduto ai tifosi tedeschi una volta arrivati a Parigi. Secondo il Bayern Monaco la gestione dell’ordine pubblico è stata completamente caotica. Il club ha prima denunciato il piano della polizia transalpina che regolamentava l’arrivo dei tifosi. Poi ha pubblicato un nuovo comunicato in cui contestava il trattamento riservato ai propri supporters.

In un duro comunicato i tedeschi denunciano il ritardo con cui sono stati fatti entrare i loro pullman in città. Circostanza che ha causato in seguito lo slittamento della partenza con conseguenze per tutti i sostenitori del club bavarese. La UEFA potrebbe agire col pugno duro e scegliere di sospendere le gare casalinghe del PSG nella massima competizione europea. Vedremo quali saranno i risvolti.