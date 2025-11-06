LOOKMAN FUORI ROSA: Juric lo avvisa con una lettera | Si allenerà con l’Atalanta Under 23

Ancora problemi tra l’Atalanta e Ademola Lookman: i rapporti tra l’attaccante anglo nigeriano e il club nerazzurro sono ai minimi termini

L’Atalanta torna in corsa per la qualificazione al turno successivo di Champions League. Un successo importante e di spessore, quello ottenuto dai nerazzurri al Velodrome di Marsiglia contro l’OM allenato da Roberto De Zerbi.

Il gol da tre punti realizzato da Lazar Samardzic a un minuto dalla fine equivale a un’autentica boccata d’ossigeno per la squadra di Ivan Juric a proposito del quale si vociferava di un possibile esonero dopo il pesante ko di Udine.

Grazie a questa vittoria i nerazzurri salgono a quota 7 punti nella classifica del maxi girone e vedono come concreto il traguardo di un posto nei playoff. A parte l’Inter che guida la classifica a punteggio pieno l’Atalanta è la squadra italiana meglio piazzata.

Alta tensione a Bergamo, Lookman fuori di sé dalla rabbia

Nonostante il clima più sereno che ora si respira a Zingonia, non mancano le tensioni: a tenere banco è soprattutto lo scontro andato in scena tra Ademola Lookman e Ivan Juric nel momento del cambio avvenuto a un quarto d’ora dalla fine.

Un istante prima della sostituzione i bergamaschi si erano visti annullare un gol per fuorigioco ma una volta uscito dal campo l’attaccante nigeriano ha reagito manifestando un palese nervosismo. A quel punto Juric lo ha preso per un braccio e tra i due è andato in scena un duro e acceso confronto.

L’Atalanta riflette, Lookman via a gennaio

Un alterco che conferma i pessimi rapporti tra Lookman e l’Atalanta, rapporti che si sono deteriorati nel corso della scorsa estate. Come molti sanno l’ex attaccante del Leicester avrebbe voluto andare all’Inter, club con il quale aveva stretto un accordo. La trattativa tra le due società non è andata però a buon fine e anche se ‘obtorto collo’, Lookman è rimasto a Bergamo.

Il mancato trasferimento ai vice campioni d’Europa continua però a pesare e il duro faccia a faccia con Juric ne è un’evidente conferma. A questo punto non si può escludere una cessione a gennaio di Lookman, magari all’estero dove continua ad avere parecchi estimatori. Manifestazioni di interesse dovrebbero giungere da qualche ricchissimo club di Premier League o Liga. Non resta che attendere eventuali sviluppi.