ULTIM’ORA F1: Ferrari cacciata a calci dal Brasile | Hamilton e Leclerc non potranno correre

Il Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di San Paolo e proprio a tal proposito la Ferrari è stata investita da violente polemiche

Domenica prossima si disputerà sul classico circuito di Interlagos a San Paolo del Brasile il quartultimo Gran Premio di Formula Uno della stagione. Una gara che riveste particolare importanza nella corsa al titolo mondiale piloti.

Il testa a testa è tra i due alfieri della McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri. In questo momento il britannico è davanti di un solo punto al suo compagno di squadra, mentre più staccata ma ancora potenzialmente in corsa è la Red Bull di Max Verstappen.

La corsa è dunque ristretta a questi tre piloti e alle due scuderie che più di tutte le altre hanno mantenuto un alto livello di competitività per l’intero arco della stagione. Alle spalle dei team di Woking e Milton Keynes sperano di fare una buona gara le grandi deluse del 2025.

Su tutte la Ferrari, l’unica tra le cosiddette scuderie top a non aver conquistato neanche una gara e che con ogni probabilità chiuderà la stagione con uno sconfortante “zero” alla casella dei successi.

La Ferrari va ko ancora prima di gareggiare, Brasile indigesto

Se poi qualcuno crede ai presagi prima di un evento sportivo, quelli con i quali le Rosse si avvicinano al Gran Premio del Brasile non sono proprio favorevoli. Il team di Maranello è infatti andato incontro a un’autentica brutta figura nel presentare la gara in programma a San Paolo.

Il post pubblicato dalla scuderia modenese sui propri account social ha avuto l’effetto di un boomerang, un messaggio tanto inopportuno quanto inconsapevole. Un equivoco sorto a causa di un’incomprensione legata alla lingua e allo slang portoghese.

Ferrari, figuraccia mondiale: altro che titolo di Formula Uno

Il post di presentazione della gara che recita infatti “Sao GP”, che per tutti gli appassionati di Formula Uno ha un solo evidente significato: Gran Premio di San Paolo. Il problema è che brasiliani e portoghesi hanno inteso qualcosa di molto diverso. ‘Sao’ è infatti il verbo essere coniugato alla terza persona plurale che nel linguaggio colloquiale si traduce con “loro sono”.

L’involontario scivolone riguarda invece il termine ‘Sao’ che nello slang brasiliano invece vuol dire ‘Garota de programa‘, traducibile con donna di facili costumi. L’espressione “Sao GP” è pertanto traducibile con una frase non proprio connessa al Gran Premio: “Loro sono donne di facili costumi“. Anche sul piano della comunicazione, un anno da dimenticare per il Cavallino.