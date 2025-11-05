ULTIM’ORA DAZN: fatto il foglio di via a Stramaccioni | Destituito immediatamente dall’incarico

Andrea Stramaccioni finisce sotto accusa: l’ex allenatore e ora commentatore di DAZN rischia di essere mandato via dalla piattaforma digitale

La piattaforma streaming DAZN dopo un inizio di stagione in sordina è tornata a far registrare dati d’ascolto più che confortanti. Complice anche l’incertezza e l’equilibrio che regnano nelle posizioni di vertice del campionato è tornato l’interesse da parte del pubblico.

Al netto del numero di abbonati, i match più importanti della Serie A hanno catalizzato l’attenzione di milioni di tifosi e appassionati per la gioia dei vertici dell’azienda che, ricordiamo, ha investito miliardi di euro per acquisire i diritti in esclusiva del campionato italiano.

La squadra di giornalisti, inviati e commentatori che nel frattempo si è arricchita di nuovi ingressi continua a fare affidamento sui cosiddetti ‘vecchi’, vale a dire gli opinionisti della prima ora, coloro i quali lavorano a DAZN fin dall’esordio della piattaforma.

Tra questi c’è Andrea Stramaccioni, ex allenatore delle giovanili della Roma e poi tecnico dell’Inter che da almeno un lustro commenta in diretta tutti i match di maggior richiamo della nostra Serie A.

Stramaccioni via subito, non lo vogliono più

Stramaccioni gode della stima dei vertici dell’azienda anglo-italiana e degli stessi telecronisti di punta della piattaforma, da Pierluigi Pardo a Ricky Buscaglia. Non si può dire lo stesso per ciò che riguarda il rapporto con qualche tifoseria.

Sembra infatti che i sostenitori del Napoli campione d’Italia non o abbiano preso in simpatia. Anzi, proprio in occasione dell’ultimo match disputato dagli azzurri di Conte, la sfida del Maradona contro il Como, è andato in scena un breve ma significativo alterco.

DAZN non può accettare quanto è accaduto sabato scorso

Subito dopo il rigore sbagliato dai lariani grazie alla parata di Milinkovic-Savic capace di neutralizzare la conclusione dal dischetto di Alvaro Morata, alcuni tifosi azzurri si sono rivolti con espressioni di scherno proprio a Stramaccioni, reo di non nutrire particolare simpatia nei confronti del Napoli.

Quanto accaduto nella tribuna stampa del Maradona non avrà conseguenze sul futuro da commentatore dell’ex allenatore nerazzurro. Anzi, ai piani alti di DAZN la stima nei suoi confronti è del tutto immutata. Dunque tutti gli abbonati alla piattaforma streaming continueranno a vedere Stramaccioni da qui alle prossime stagione nei panni della seconda voce che affianca il telecronista.