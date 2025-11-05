25 panchine in Champions, ma non ha mai allenato in Serie A | È lui il nuovo allenatore della Fiorentina

La società gigliata ha scelto il nuovo tecnico: non ha mai allenato in Serie A , ma ha una discreta esperienza europea. Vediamo di chi stiamo parlando.

La Fiorentina ha deciso di esonerare Stefano Pioli. Dopo una prima parte di stagione altamente negativa, che ha portato la squadra all’ultimo posto in classifica, la società non ha voluto sentire ragioni, e ha deciso di mandar via l’ex allenatore di Milan e Lazio. Una scelta arrivata al termine di un lungo braccio di ferro con lo stesso tecnico.

Infatti i dirigenti viola erano in trattativa per chiedere all’allenatore di dimettersi, pagandogli una ricca buonuscita. Pioli però dal canto suo ha rifiutato subito questa opportunità, credendo di poter risollevare le sorti della squadra. A quel punto però il presidente Rocco Commisso è intervenuto per risolvere la situazione, e ha cacciato via il tecnico emiliano, nonostante il ricco ingaggio da 3 mln all’anno percepito.

Risolta la questione con il vecchio mister, in casa viola è arrivato il momento di pensare alla nuova guida tecnica. Per ora la compagine è stata affidata a Galloppa, che sarà traghettatore probabilmente fino alla sosta. Tuttavia in dirigenza diversi nomi si stanno facendo avanti. E tra questi è arrivato anche quello di un mister che non ha mai allenato in Serie A.

Scelto il nuovo allenatore della Fiorentina

I profili valutati da Rocco Commisso e company sono parecchi al momento. In queste ore però sembra essere spuntato anche quello di un allenatore che in Serie A non ha mai lavorato. Stiamo parlando di uno straniero.

Edin Terzic è fermo dall’estate del 2024, quando condusse con un mezzo miracolo il Borussia Dortmund in finale di Champions League, persa poi contro il Real Madrid. Il tecnico tedesco ora ha voglia di tornare in gioco, e la panchina viola potrebbe essere la chance giusta per lui.

Tanti i nomi al vaglio della società

Per adesso quella di Terzic rappresenta solo una delle tante ipotesi che ci sono in giro in queste ore. I nomi più caldi però sono altri.

Dopo lo stop improvviso per Daniele D’Aversa, ora in pole position pare essere tornato Vanoli, anche se il grande sogno è Roberto Mancini.