C’è il primo caduto dell’era Spalletti: Vlahovic si azzuffa col tecnico | Pandemonio dopo lo Sporting

E’ già patatrac alla Continassa: Vlahovic ha litigato pesantemente con il mister al termine della partita di Champions League pareggiata con lo Sporting Lisbona.

La Juventus di Luciano Spalletti inizia a vedersi. Ieri sera allo Stadium la Vecchia Signora ha pareggiato nella gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona per 1-1, ma ha messo in atto una grande prestazione. Solo un po’ di sfortuna e di imprecisione non hanno concesso ai bianconeri di portare a casa la prima vittoria della stagione nella coppa dalle grandi orecchie.

I padroni di casa partono male, dopo soli 12 minuti vanno sotto grazie ad un bel diagonale di Araujo. Poco dopo i portoghesi beccano una traversa su un tiro da fuori deviato da Thuram, terrorizzando la Juve, che però prende la sveglia e inizia a giocare. I bianconeri creano tanto, e pareggiano i conti con Dusan Vlahovic, al termine di una bella azione confezionata da Yildiz e proprio da Thuram.

I torinesi continuano a spingere, anche se con meno intensità nella ripresa, ma il risultato non si schioda e la gara termina in parità. Questo punto permette di muovere almeno la classifica alla Juventus. Ma le speranze ora sono molto alte alla Continassa visto come si è giocato.

Caos a fine gara: lite tra Vlahovic e il tecnico

Le cose al termine della partita non sono però andate tutte rose e fiori. Infatti dopo il 90esimo minuto c’è stato un bell’alterco tra Dusan Vlahovic e l’allenatore.

Intervenuto ai microfoni di Sky, l’attaccante serbo è stato fortemente attaccato da Fabio Capello, il quale lo ha accusato di aver sprecato un’occasione nel secondo tempo (Vlahovic ha tirato da posizione scomoda piuttosto che passare la palla al compagno), e di aver mandato a quel paese proprio Cambiaso che si era lamentato per il mancato passaggio.

La risposta di Vlahovic

Il serbo però nonostante le parole dure di Capello, ha risposto con tutta la calma del mondo, ammettendo l’errore e chiedendo scusa in diretta, venendo poi difeso da Boban, presente in studio.

Un comportamento maturo dunque il suo, che nonostante sia stato attaccato fortemente in diretta, al termine di una grande prova offerta alla squadra, ha mantenuto i nervi saldi.