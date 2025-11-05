Pistola puntata alla tempia: terrore per Sandro Tonali | Salvato dall’arrivo della Polizia

Esplode uno scandalo in Premier League, con la pistola puntata alla tempia da parte del procuratore sportivo. Tirato in ballo Sandro Tonali, ecco cosa è accaduto.

Nell’estate del 2023 il Milan ha ceduto Sandro Tonali al Newcastle per circa 64 milioni di euro. All’epoca l’operazione lo rese il calciatore italiano più costoso di sempre, prima che questa estate venisse ceduto Retegui dall’Atalanta all’Arabia Saudita.

Il centrocampista azzurro è diventato da subito un giocatore cardine dei Magpies. Di recente è emerso un retroscena sul rinnovo contrattuale del classe 2000 con il club inglese, arrivato nel periodo più buio per il calciatore, ovvero durante la squalifica per il caso scommesse.

Per circa dieci mesi il calciatore non ha potuto giocare con il club inglese ed ora è stato comunicato che in quel periodo aveva prolungato di un anno il suo accordo con il Newcastle. Ora la scadenza di contratto per l’ex Milan è fissata al giugno del 2029.

Uno scenario che più chiudere la porta ad un suo eventuale ritorno in Serie A a stretto giro di posta. Ciclicamente il nome di Tonali campeggia sulle pagine del calciomercato italiano. Le piste più calde che lo hanno coinvolto portavano a guardare alla Juventus oppure ad un clamoroso ritorno in rossonero.

Terrore in Premier League: pistola puntata alla tempia

Ma la realtà dei fatti per il classe 2000 è targata Newcastle, oltre che Nazionale azzurra. Il centrocampista in Inghilterra continua a raccogliere consensi ed applausi, e la scorsa stagione con i Magpies ha vinto anche la Carabao Cup.

Proprio in questi giorni la Premier League è stata travolta da uno scandalo che ha del clamoroso. Un calciatore del campionato inglese sarebbe stato minacciato con la pistola da un importante procuratore sportivo nel nord di Londra.

Scandalo in Premier: l’indizio che porta a Tonali

Autorevoli testate inglesi, come The Sun e Times, hanno comunicato che l’agente è stato poi arrestato con le accuse di estorsione e possesso di arma da fuoco. E spunta un indizio particolare che ha portato in molti a guardare propri all’ex Milan.

Nonostante l’identità dell’arrestato e del calciatore vittima della minaccia non siano state rese note, c’è un retroscena che è emerso da fonti giornalistiche. Secondo quanto riporta anche la pagina Direttacalciomercato su Instagram, il valore del cartellino del giocatore coinvolto è di circa 60 milioni di sterline. Il prezzo stimato di Tonali oscilla sui 75 milioni di euro, al cambio inglese circa 65 mln di sterline. Non c’è alcuna conferma ufficiale ma tanto è bastato per far pensare al centrocampista azzurro.