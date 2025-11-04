L’Italia ha trovato il suo Yamal: Gattuso lo vuole convocare subito | Titolare a soli 17 anni

Il tecnico azzurro fa i salti di gioia: ha trovato lo Yamal italiano per la nazionale. Sarà titolare a soli 17 anni, con la speranza di portarci al Mondiale.

Siamo ormai entrati nell’ultima settimana di calcio di club, prima che la sosta nazionali prenda il via. Questa sarà decisiva per molte selezioni, le quali si giocano l’accesso diretto al Mondiale o quello ai playoff. Per l’Italia le prossime due gare, contro Moldova e Norvegia, saranno però poco più di due semplici amichevoli.

Gli azzurri infatti sono ormai certi dell’accesso ai playoff, e per scippare il primo posto nel girone agli scandinavi dovrebbero compiere un miracolo sportivo, oppure sperare che la compagine di Erling Haaland prenda una sbandata clamorosa nella prima gara. Fantascienza o quasi dunque. Ciò nonostante le gare in questione saranno comunque molto utili per il commissario tecnico Rino Gattuso.

Il mister vorrà provare a schierare diversi giocatori, e con molta probabilità proverà anche a convocare qualche sorpresa, in modo da arrivare preparato al meglio al playoff. E proprio a tal proposito il nostro ct avrebbe deciso di prendere coraggio e di chiamare in azzurro quello che per molti è il Lamine Yamal italiano. Vediamo di chi stiamo parlando.

Gattuso lo chiama a sorpresa

Sono tanti i giovani talenti italiani che si stanno mettendo in mostra nelle nazionali minori, e che lasciano ben sperare per il futuro. Uno di questi è senza dubbio Samuele Inacio.

Classe 2008, 17enne e figlio d’arte dell’ex attaccante Inacio Pia, che ha giocato tra gli altri anche per il Napoli, il ragazzo sta giocando al momento il Mondiale Under 17, dove ha già segnato una rete decisiva, e ha di conseguenza acceso le spie sul suo conto. Non solo da parte dei club, ma anche di Gennaro Gattuso.

Sarà il Lamine Yamal azzurro

Samuele Inacio lascia ben sperare. Al momento gioca nel Borussia Dortmund, squadra che sa bene come crescere i giovani promettenti, ed è per questo che il suo talento potrebbe ben presto brillare.

E chissà che il ct Gattuso non decida di dargli una grande chance con la nazionale maggiore prima del previsto. Magari anche in vista del Mondiale, al quale potremmo presentarci con il nostro Lamine Yamal.