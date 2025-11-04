Fiorentina-Lecce sotto indagine: un calciatore si è fatto ammonire di proposito | Ondata anomala di scommesse

Il match giocato domenica pomeriggio allo stadio Artemio Franchi è finito sotto indagine della Procura: un calciatore si è fatto ammonire per le scommesse.

Nel pomeriggio di domenica abbiamo assistito al dramma sportivo della Fiorentina. Dopo un avvio di stagione terribile, la gara con il Lecce giocata allo stadio Artemio Franchi doveva essere un’occasione per fare punti ed uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. E invece le cose sono andate in maniera totalmente diversa.

I giallorossi si sono difesi piuttosto bene, e alla metà della prima frazione di gioco sono passati in vantaggio con Berisha, il quale ha insaccato alle spalle del portiere dopo un cross ben calibrato di un compagno. La viola ha provato a reagire, ma non c’è stato nulla da fare: i calciatori non sono riusciti a trovare il pareggio, scatenando l’ira dei tifosi, i quali hanno fatto scoppiare una vera e propria contestazione di fronte al Viola Park, dove la squadra è andata in ritiro.

Con questo ko, e con la vittoria del Genoa ieri pomeriggio in casa del Sassuolo, la Fiorentina si trova adesso all’ultimo posto in classifica, con appena 4 punti. Una vera e propria tragedia sportiva dunque per i gigliati. Ma le brutte notizie dalle parti di Firenze sembrano non essere affatto finite qui.

Clamoroso Fiorentina-Lecce, indagini sulle scommesse in corso

Proprio per quanto riguarda il match giocatosi domenica tra la Fiorentina e il Lecce, nelle scorse ore sono arrivate delle notizie clamorose, che riguardano purtroppo il calcioscommesse.

Nello specifico sotto indagine ci sarebbe un possibile cartellino giallo, che avrebbe generato un’ondata anomala di scommesse. Vediamo però di che cosa stiamo parlando nello specifico.

Calciatori condizionati in campo

A sganciare la bomba è stato il Pengwin, noto tipster che da dritte sulle scommesse. In un video pubblicato su TikTok, vedibile di sopra, questo voleva dare un consiglio su un’ammonizione proprio per la partita tra Fiorentina e Lecce.

Tuttavia Pengwin ha deciso di non dare tale dritta per evitare che il calciatore giocasse condizionato. Infatti a suo dire i giocatori vedono i video e le clip dove lui gira consigli sulle scommesse, e di conseguenza andrebbero ad affrontare la partita prevenuti. Un’opinione la sua, non confermata, ma che lo ha spinto ha svelare la giocata solo qualche minuto prima della gara. Così per evitare qualsiasi complicazione.