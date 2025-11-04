Non c’è nessun infortunio: Angelino è gravemente malato | La famiglia accorre in ospedale

Angelino è uno dei grandi assenti nella Roma di Gasperini in questa parte di stagione. L’esterno spagnolo non è fuori per infortunio, ma soffre di una grave malattia.

La prima stagione della Roma targata Gian Piero Gasperini vede la squadra giallorossa lottare per le posizioni nobili della classifica di Serie A. La squadra capitolina ha collezionato sette vittorie nelle prime dieci giornate di campionato, condividendo la seconda piazza della classifica insieme ad Inter e Milan ed alle spalle del Napoli.

Più travagliato fin qui è stato il percorso in Europa League. I giallorossi, dopo aver vinto al debutto fuori casa, hanno subito due sconfitte nelle mura amiche dello stadio Olimpico. L’ultima apparizione ha visto la Roma uscire sconfitta di misura da San Siro, dove il Milan di Allegri si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Pavlovic.

La squadra guidata da Gasperini non è riuscita a sfruttare un calcio di rigore potenzialmente decisivo nella ripresa. Paulo Dybala si è infatti fatto ipnotizzare da Maignan, fallendo la massima punizione. Inoltre nel momento del tiro dal dischetto l’argentino si è anche infortunato, lasciando il campo tra le lacrime ed assistendo al resto della gara in panchina.

Oltre alla Joya anche l’irlandese Evan Ferguson è fermo ai box. L’ex Brighton si è infortunato dopo pochi minuti di gioco all’Olimpico contro il Parma, costringendo il tecnico giallorosso ad avere scelte sempre più contate nel pacchetto offensivo.

Allarme Angelino: la verità sullo stop dello spagnolo

Infortuni che vanno ad aggiungersi allo stop del terzino spagnolo Angelino, che non si vede in campo da oltre un mese per la squadra giallorossa. Ma in questo caso non si tratta di un problema fisico comune per i calciatori, come uno stiramento o un trauma che ne impedisce l’impiego in campo.

L’ex Lipsia, che l’hanno scorso in giallorosso collezionò ben 51 presenze in tutte le condizioni, è fermo ai box per una grave malattia che lo ha colpito nelle scorse settimane.

L’assenza del laterale mancino ha costretto Gasperini a rivedere i piani sull’out di sinistra. Nelle ultime uscite il tecnico ha adattato Wesley sulla corsia mancina, mentre Tsimikas continua ad essere impiegato come soluzione in corso d’opera.

A tenere ai box il terzino spagnolo è una forma di bronchite asmatica. Come riportato dal sito Goal.com il laterale è stato fortemente debilitato da questa condizione clinica. Il classe ’97 ha perso forma ed energia ed ora il suo ritorno, salvo nuove complicazioni, è atteso dopo la sosta di novembre.