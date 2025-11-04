“Non voglio sapere il tuo punto di vista”: confronto acceso tecnico-calciatori | Conte imbufalito

Acceso confronto tra tecnico e calciatori a Napoli e duro attacco dopo quanto accaduto a bordocampo. Conte resta senza parole.

Le ultime uscite del Napoli hanno visto sollevarsi un polverone intorno ad Antonio Conte. Il tecnico della squadra partenopea è finito al centro delle polemiche, per i suoi comportamenti durante la gara e per le sue dichiarazioni nel post partita. Dopo il tracollo degli azzurri in Champions League, travolti per 6-2 dal PSV, l’allenatore pugliese ha attaccato la propria squadra senza mezzi termini.

In seguito ha fatto discutere quanto accaduto durante e dopo Napoli-Inter. Lo scontro d’alta quota in campionato, vinto dai partenopei per 3 reti a 1, ha visto il tecnico grande ex di giornata scatenato in panchina e non solo. Lo scontro a distanza con Lautaro Martinez ha sconvolto il web, e non sono passate inosservate le frecciate lanciate a Marotta.

In seguito i campani hanno trovato anche la vittoria, pur sofferta, sul campo del Lecce, e un pareggio in casa col Como. Anche in questo caso mister Conte non si è trattenuto nel post partita. Il tecnico dei partenopei ha lanciato nuove stoccate all’indirizzo della dirigenza nerazzurra dopo la vittoria di misura arrivata al Via del Mare.

Stavolta il pugliese ha puntato il dito contro il calcio di rigore decretato contro il Napoli, e poi sbagliato da Camarda. Conte ha annunciato: “Speriamo che certe polemiche non condizionino la classe arbitrale.” Un riferimento esplicito a quanto accaduto contro l’Inter, quando i nerazzurri hanno fortemente lamentato per il rigore concesso ai partenopei dopo un fallo non troppo evidente ai danni di Di Lorenzo.

Vulcano Conte: bufera sui media italiani

Esternazioni e comportamenti che hanno rafforzato l’ideale di sergente di ferro intorno ad Antonio Conte tra i media e gli addetti ai lavori. In questo clima bellicoso non è sfuggito sul web un confronto acceso tra tecnico e calciatori, sempre svoltosi a Napoli, ma in un club minore del capoluogo campano.

Parliamo di un video diffuso sull’account ufficiale Tik Tok della squadra Zeta Napoli. Il nuovo sodalizio, che milita in Terza categoria, ha mostrato il tecnico Antonio Zito a confronto col gruppo squadra.

Non solo Conte: c’è un altro allenatore focoso a Napoli

Il tecnico della neonata società si rivolge ai propri calciatori, ed in particolare si intrattiene con uno di loro. Il giocatore sottolinea come con il cambio modulo le cose fossero migliorate in squadra. Il tecnico lo ha zittito con un secco: “Questo è il tuo punto di vista. Tienilo tuo e non me lo dire più.”

Insomma, non è necessario essere un allenatore di vertice per indossare l’elmetto in panchina. C’è chi emula l’approccio di mister Conte anche nel livello più basso del campionato in Italia. Di sicuro Conte sarebbe stato ancor più imbufalito.