Champions League: Juve e Napoli non vanno oltre il pari in casa | Stasera tocca a Inter e Atalanta

È iniziata ieri la quarta giornata della fase a campionato della Champions League. Solo pari in casa per Napoli e Juve, stasera tornano in campo Inter ed Atalanta.

Più ombre che luci nelle prime due gare delle squadre italiane, alla quarta giornata di Champions League. Sia il Napoli che la Juventus non riescono a trovare la vittoria davanti al pubblico di casa. La squadra partenopea è apparsa troppo sterile contro l’Eintracht Francoforte e la sfida è terminata a reti bianche. La Juve ha trovato il pari dopo esser andata sotto con lo Sporting Lisbona a Torino.

Partiamo in ordine cronologico ed analizziamo la gara del Napoli di Antonio Conte. Poche emozioni allo stadio Maradona per i tifosi azzurri, da segnalare i vani tentativi di Elmas, Hojlund e Politano, che sbattono sul portiere della squadra tedesca.

L’estremo difensore Zetterer è stato tra i migliori in campo nella sfida europea. Rimpianti in casa Napoli per la poca lucidità negli ultimi metri di campo. L’occasione più nitida nella ripresa è per gli ospiti, con Milinkovic Savic che si supera sul tentativo di Knauff.

La squadra partenopea sale così a 4 punti in classifica, ben lontana dalle zone alte della graduatoria. Un punto più in basso si trova la Juventus di Luciano Spalletti, che rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale in Champions.

Napoli e Juve non vanno oltre il pari: la classifica della Champions

Segno X anche per la squadra bianconera, che alla prima di Spalletti in casa rispolvera lo stesso modulo vincente a Cremona. Nonostante l’alta pressione messa in campo da subito sono i portoghesi a trovare il vantaggio.

Dopo dodici minuti lo Sporting si porta avanti con Araujo. I lusitani trovano anche la traversa dopo pochi minuti, facendo tremare i tifosi allo Stadium.

Non basta Vlahovic alla Juve, stasera tocca a Inter e Atalanta

La squadra bianconera trova il pareggio prima del 35esimo minuto con un Dusan Vlahovic in grande spolvero. Il centravanti raccoglie al meglio l’assist di Thuram, anticipando la difesa ospite e battendo Rui Silva. Nonostante i bianconeri mantengano il pallino del gioco nella ripresa il gol non arriva. Solo tre punti in classifica Champions per la Juve.

Stasera si chiude il programma della quarta giornata dki Champions con le altre due italiane in campo. L’Inter ospiterà i kazaki del Kairat, con l’obiettivo di agganciare la vetta a punteggio pieno. Più ostico l’impegno dell’Atalanta, che sarà ospite del Marsiglia di De Zerbi.