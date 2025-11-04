De Rossi dal Genoa al…Genoa: l’ex bandiera della Roma riparte dalla squadra che gli costò l’esonero

Uno scherzo bislacco quello che il destino ha avuto in serbo per Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma sostituisce Vieira al Genoa

La sua ultima partita sulla panchina della Roma fu a Marassi contro il Genoa, all’epoca allenato da Alberto Gilardino. Al termine di quella gara terminata in pareggio sul risultato di 1-1 proprio l’ex centrocampista giallorosso incassò suo malgrado il ben servito dalla società.

Il presidente Dan Friedkin, sollecitato dall’amministratore delegato Lina Souloukou, decise di esonerare il giovane allenatore con il quale non più tardi di qualche mese prima aveva siglato un ricco contratto triennale.

Da allora sono trascorsi 14 mesi e l’ex centrocampista di Ostia ha atteso a lungo e invano la chiamata di un club che volesse investire su un progetto a medio e lungo termine. Qualche settimana fa la prima svolta, vale a dire la rescissione del contratto con la Roma.

Un primo indizio concreto in merito a qualche intrigante novità che da qui ai prossimi giorni povrebbe concretizzarsi: con ogni probabilità De Rossi diventerà il nuovo tecnico del Genoa, proprio la squadra che in qualche modo contribuì al suo esonero da allenatore dei giallorossi.

Il ‘nuovo’ Genoa di De Rossi, obiettivo salvezza

La firma con relativo annuncio ufficiale non è però imminente: la vittoria a sorpresa dei rossoblù al Mapei contro il Sassuolo ha indotto la dirigenza a prendere ulteriore tempo. I dirigenti sono rimasti piacevolmente colpiti dall’atteggiamento dei giocatori sotto la guida di Mimmo Criscito. Tutto però lascia credere che durante la sosta per le Nazionali l’ingaggio dell’ex mediano della Roma possa andare a buon fine.

Il giovane tecnico dal cuore giallorosso non vede l’ora di poter iniziare un nuovo percorso professionale, stimolante e coinvolgente anche se ‘rischioso’. In fondo l’avventura a Genova possiede tutti i suddetti requisiti. L’impresa a cui sarà chiamato, salvare il Genoa dalla retrocessione, si preannuncia a dir poco ardua.

L’ultimo sprint prima della firma, tentazione Fiorentina

A quanto pare dopo aver trovato l’accordo verbale con il Genoa si sarebbe aperta all’improvviso uno spiraglio che avrebbe potuto portare De Rossi in direzione Firenze. Com’è noto anche la Fiorentina, sempre più in crisi, è sul punto di esonerare Stefano Pioli.

Sembra però che la dirigenza viola dopo aver sondato il profilo dell’ex centrocampista abbia deciso di puntare tutto sull’ex allenatore di Parma e Lecce Roberto D’Aversa, anche lui in cerca di un progetto nuovo e stimolante. Nelle prossime ore tutte le caselle dovrebbero andare al proprio posto: i tifosi attendono ansiosi.