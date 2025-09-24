Come preparare l’auto usata per il passaggio di proprietà
Documenti, controlli e pulizia: i passaggi fondamentali per consegnare un’auto usata pronta al nuovo proprietario senza sorprese.
Quando si vende un’auto usata, il passaggio di proprietà è l’atto che sancisce ufficialmente il cambio di titolarità. Arrivare preparati a questo momento significa velocizzare le pratiche, tutelarsi da eventuali problemi futuri e offrire al compratore un veicolo in ordine. Ecco i principali step da seguire.
Documenti da avere a portata di mano
- Carta di circolazione (libretto), necessaria per l’aggiornamento dei dati.
- Certificato di proprietà digitale (CDPD) o il vecchio foglio cartaceo, rilasciato dal PRA.
- Documento d’identità e codice fiscale del venditore.
- Ultima ricevuta di pagamento del bollo e della revisione, utili come garanzia di regolarità.
- Dichiarazione di vendita, che verrà autenticata al momento della pratica.
Controlli e accorgimenti sul veicolo
- Verifica che l’auto sia in regola con revisione e bollo: eventuali mancanze potrebbero rallentare o complicare il passaggio.
- Assicurati che non ci siano fermi amministrativi o ipoteche, consultando il PRA prima della vendita.
- Fai una pulizia completa, interna ed esterna: è un gesto di serietà che favorisce la trattativa.
- Controlla livelli di olio, liquidi e stato degli pneumatici, così da consegnare un’auto in ordine.
- Raccogli eventuali manuali, doppie chiavi e libretti di manutenzione per consegnarli al nuovo proprietario.
Preparare l’auto usata per il passaggio di proprietà non significa solo avere i documenti in regola, ma anche curare i dettagli che danno fiducia a chi acquista. Un veicolo pulito, revisionato e accompagnato da tutta la documentazione necessaria rende il cambio di titolarità rapido, sicuro e senza intoppi.