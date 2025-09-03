Cosa fare se l’auto usata acquistata non passa il controllo tecnico

Acquistare un’auto usata può riservare sorprese, e uno dei problemi più comuni è scoprire che il veicolo non supera il controllo tecnico. In questi casi è importante sapere come muoversi per tutelarsi e risolvere rapidamente la situazione.

Verifica dei difetti e responsabilità del venditore

Il primo passo è identificare i difetti che hanno causato il mancato superamento della revisione. Se l’auto è stata acquistata da un concessionario certificato, spesso esistono garanzie o politiche di assistenza che possono coprire le riparazioni. Nel caso di venditori privati, la responsabilità dipende da quanto dichiarato al momento della vendita.

Soluzioni possibili e riparazioni

In base alla gravità dei problemi riscontrati, potrebbe essere necessario intervenire con riparazioni immediate, sostituire componenti o richiedere un nuovo controllo tecnico. Modelli più diffusi e facili da riparare tendono a costare meno in queste operazioni. Per trovare auto usate affidabili e con minori rischi di problemi tecnici, consulta Motorzoom.com.

Prevenire futuri problemi

Per evitare sorprese simili in futuro, è consigliabile effettuare una verifica approfondita prima dell’acquisto, controllare la storia dei tagliandi e prediligere auto con chilometraggio ridotto o provenienti da concessionari certificati. Questo approccio riduce il rischio di spese impreviste e assicura una guida serena e sicura.