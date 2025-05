Bruno Giordano sullo scudetto del Napoli e sul futuro di Conte: “Lo vedo bene…” | Le sue parole in esclusiva

L’ex attaccante del Napoli ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni della cavalcata azzurra e del futuro del tecnico leccese.

Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia. Bruno Giordano, che in Azzurro vinse lo scudetto giocando accanto a Maradona, è euforico.

“Di solito quando si ottengono questi risultati il merito principale va alla squadra, ma in questo caso penso si possa dire che il protagonista del successo è Antonio Conte” – ci ha detto in esclusiva –.

”Mi sembra evidente abbia svolto un lavoro eccezionale. Ha preso una squadra con tanti problemi, ha tenuto unito il gruppo anche di fronte a cessioni importanti, ottenendo un risultato storico”.

Poi su un possibile futuro di Conte al Milan: “Lo vedo bene ovunque, onestamente. Al Milan come in qualsiasi altra squadra del mondo. Se non dovesse restare al Napoli chiunque lo dovesse prendere farebbe un affare”.