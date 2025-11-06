Champions League: l’Inter vince ma non convince | Gran successo dell’Atalanta a Marsiglia

Si è chiuso ieri sera il quarto turno della fase a girone secco di Champions League: vittorie importanti per l’Inter e per la Dea.

Gol ed emozioni ieri sera nella seconda parte del quarto turno di Champions League. Tante le squadre in campo, e altrettante le sorprese che ci sono state in queste partite.

Una delle più importanti è stata quella del Qarabag, che in casa ha fermato il Chelsea campione del mondo in carica sul pareggio. 2-2 si è conclusa la sfida. Sulla stessa lunghezza d’onda il Barcellona, fermato da un pirotecnico 3-3 in Belgio dal Brugge, e salvato dal Var, che ha tolto prima un calcio di rigore e poi un gol per fallo sul portiere ai padroni di casa.

Molto bene invece le due italiane impegnate. Dopo i pareggi di Juventus e Napoli di martedì, ieri sia l’Inter che l’Atalanta sono riuscite a trovare un successo preziosissimo per la classifica. Andiamo a vedere però più nel dettaglio come sono andate le cose.

L’Inter vince ma non convince mister Chivu

Nella sfida di San Siro l’Inter sembrava dover fare solo da comparsa visto il livello dell’avversario. Il Kairat Almaty infatti era nettamente inferiore sulla carta, eppure tutta questa differenza in campo non si è vista. I nerazzurri partono forte, e spingono sull’acceleratore sprecando diverse occasioni da gol. Solo allo scadere del primo tempo Lautaro Martinez insacca il gol del vantaggio.

Sembra una passeggiata ormai per i nerazzurri, ma ad inizio seconda frazione di gioco gli ospiti trovano il pari con un colpo di testa di Arad. La Beneamata teme il peggio, ma prima di iniziare ad attaccare in maniera disordinata, Carlos Augusto con una fucilata da fuori riporta avanti i suoi. Tre punti in cascina per mister Chivu, che però a fine gara non si è detto per nulla soddisfatto della prestazione dei suoi.

Vittoria fantastica della Dea

Ben diversa è stata la prova dell’Atalanta, che sul campo del Marsiglia ha dominato in lungo e in largo, fallendo un calcio di rigore con De Ketelaere, e trovando il gol vittoria con Samardzic solo a fine partita.

Polemiche per la rete segnata dall’ex Udinese, in quanto nel corso dell’azione c’è stato un tocco di mano di Ederson nell’area bergamasca. Arbitro e Var però non hanno ravvisato nulla.