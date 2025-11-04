Non ce la faccio a continuare: Allegri lascia il Milan | Panchina affidata al suo vice

È un momento a dir poco drammatico quello vissuto da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano sta pensando di lasciare la panchina del Milan

L’indiscrezione è a dir poco clamorosa: Massimiliano Allegri starebbe seriamente pensando di lasciare la panchina del Milan. L’allenatore toscano tornato a Milanello a distanza di undici anni dalla sua prima avventura in rossonero, è stato travolto da un evento drammatico.

Nonostante un avvio di campionato nel complesso sufficiente il clima all’interno di Milanello non sarebbe dei migliori come più volte confermato da alcuni giornalisti che abitualmente seguono le vicende rossonere.

Uno su tutti, l’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano che nel corso di un suo intervento in diretta presso un’emittente radiofonica ha sottolineato come il Milan sia un club in cui a livello dirigenziale si navighi a vista.

Le incertezze hanno origine soprattutto dai tanti dubbi relativi agli assetti proprietari: sembra assurdo ma ad oggi non è ancora del tutto chiaro chi abbia in mano il comando operativo della società rossonera. Il fondo Red Bird è formalmente al vertice, ma Elliott ancora dispone di una sorta di ‘golden share’ sui destini del Diavolo.

Allegri è sconvolto, non può più andare avanti

Un intreccio economico e finanziario dai contorni tutt’altro che cristallini che ha creato un vuoto dirigenziale che Allegri non sembra stia apprezzando. L’unico interlocutore dell’ex allenatore della Juventus è il direttore sportivo, Igli Tare, arrivato a Milanello nella scorsa primavera.

Il dirigente albanese però si occupa solo dell’area sportiva, a differenza di un ipotetico direttore generale che ha e avrebbe il compito di dettare la linea ‘politica’ di una società di calcio. In sostanza a questo Milan mancherebbe un dirigente del livello e delle capacità di Beppe Marotta.

La decisione è stata già presa, addio ufficiale

In realtà la ragione per la quale Massimiliano Allegri nei prossimi giorni non dirigerà uno o due allenamenti della squadra è molto più triste e dolorosa: si tratta della morte di Giovanni Galeone, l’ex padre putativo del tecnico livornese.

L’intera carriera da calciatore di Allegri è stata infatti segnata dal rapporto speciale con Galeone: l’ex allenatore del Pescara è stato un autentico maestro non solo dal punto di vista calcistico. I due hanno continuato a frequentarsi in tutti questi anni: non è un mistero che alla base di alcune decisioni importanti prese da Allegri vi fossero i consigli di Galeone ai funerali del quale il tecnico del Milan sarà ovviamente presente.