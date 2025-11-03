“Lo scudetto a Napoli o Inter”: messaggio imbarazzante dalla sala VAR | L’audio di Verona devasta la Serie A

Intercettazioni assurde in sala VAR durante la partita tra Verona e Inter: gli arbitri devono spingere lo scudetto verso i nerazzurri o verso il Napoli.

Con fatica, l’Inter nella giornata di ieri è riuscita a strappare una vittoria preziosissima per rimanere attaccata alla testa della classifica. I ragazzi di Christian Chivu infatti a Verona si sono imposti per 2-1 contro l’Hellas, riuscendo a portare a casa il risultato pieno solo nei minuti finali.

Eppure la Beneamata è partita forte, e al 16esimo minuto del primo tempo è passata in vantaggio con Piotr Zielinski, che con un meraviglioso tiro al volo su schema da calcio d’angolo ha insaccato alle spalle di Montipò. L’Inter continua a spingere, ma gli scaligeri reagiscono, e dopo aver creato diverse occasioni da gol pareggiano con un bel gol di Giovane. Nella ripresa l’Hellas tiene testa, e concede poco agli avversari. Ma a due minuti dalla fine un autogol sfortunato di Frese riporta i meneghini avanti.

I nerazzurri così prendono tre punti che li lanciano al secondo posto a meno uno dalla testa della classifica. Le polemiche però come al solito non sono mancate. E proprio in linea con queste sono arrivate delle clamorose accuse, provenienti direttamente dalla sala VAR: il tricolore devono giocarselo Napoli e Inter.

Polemiche su una possibile espulsione dell’Inter

A far discutere parecchio è un episodio avvenuto a metà secondo tempo, quando l’attaccante del Verona lanciato a rete è stato affossato da Bisseck, il quale viene solo ammonito dal direttore di gara.

Per tanti andava estratto il cartellino rosso. In particolar modo per il noto Enerix, content creator e grande tifoso milanista, il quale ha lanciato gravi accuse nei confronti del sistema arbitrale e, ovviamente, dell’Inter, ma anche del Napoli.

”Scudetto a Napoli o Inter”

”Oggi dopo Verona-Inter è stato lanciato un messaggio al campionato, agli appassionati di calcio, agli amanti di questo sport: lo scudetto devono lottarselo Napoli e Inter. Marotta e De Laurentiis hanno annunciato al mondo che si scontreranno a suon di favori arbitrali”.

Parole pesanti quelle di Enerix, riportate su Instagram da controcalciotv. Non è la prima volta in realtà che il ragazzo si spinge ad affermazioni del genere, ma sta volta pare aver superato davvero il limite.