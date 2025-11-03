Il richiamo della panchina è troppo forte: torna Claudio Ranieri | Terza retromarcia sul ritiro

Il tecnico romano è clamorosamente pronto a lasciare il suo posto nella dirigenza giallorossa e a tornare in panchina: vogliono lui per salvare la baracca.

Ritirarsi dal mondo del calcio, che si tratti di un giocatore o di un allenatore, è sempre molto difficile. L’odore dell’erba, la vita frenetica e l’adrenalina delle partite mancano ai protagonisti dopo che decidono di dire basta. Ed è per questa ragione che a volte questi decidono di fare marcia indietro e tornare a svolgere il proprio lavoro contro ogni aspettativa.

Basta chiedere ad esempio a Claudio Ranieri. Due anni fa infatti il tecnico di Testaccio, dopo aver raggiunto la salvezza con il Cagliari, ha deciso di ritirarsi. Tuttavia nella passata stagione la sua Roma, squadra che ha già allenato in passato e di cui è tifoso, ha spinto per riportarlo in panchina, e il mister ha accettato volentieri, riportando i colori giallorossi in una situazione di classifica più consona.

Al termine del campionato però la carriera sembrava essere finita. La famiglia Friedkin gli ha dato un posto nella dirigenza, e lui ha detto subito di sì. Eppure la nazionale azzurra, dopo l’esonero di Spalletti, lo ha tentato, e ha provato a portarlo in panchina, senza successo però. Ma adesso una nuova proposta sembrerebbe farsi avanti per lui, e sta volta difficilmente potrà dire di no.

Ranieri torna in panchina: sciolte le riserve

Diverse panchine sono in bilico al momento nel calcio italiano. Non solo in Serie A però. Anche in cadetteria infatti ci sono situazioni non proprio positive per alcuni club.

Uno su tutti è la Sampdoria. La compagine blucerchiata è al momento ultima in classifica con 7 punti a pari merito con lo Spezia. Una situazione surreale dopo la scampata retrocessione in Serie C dello scorso anno. Ed è per questo che qualcuno ha pensato proprio a Claudio Ranieri per risollevare le sorti doriane.

Firma imminente per Ranieri

Ranieri ha allenato già in passato la Sampdoria, dove ha legato un gran legame con il pubblico e con tutto l’ambiente.

E’ per questo motivo che qualcuno ha pensato ad un suo clamoroso ritorno per salvare il Doria ed evitare una clamorosa retrocessione in Serie C. Difficile però che Ranieri, dopo aver detto no anche alla nazionale, accetti la chiamata.