Lettera timbrata dalla FIGC: Inter retrocessa in Serie B | Paga anni di reati impuniti

Documento timbrato dalla FIGC e Inter retrocessa in Serie B. Ecco gli atti che certificano reati impuniti per diverse stagioni in casa nerazzurra.

L’Inter è l’unica squadra della lunga storia della Serie A in Italia a non esser mai retrocessa. Sin dal debutto nel massimo campionato italiano, che risale al 1929, La Beneamata non ha mai conosciuto la serie cadetta. I nerazzurri fino a diciannove anni fa condividevano questo primato con la Juventus.

Ma, in seguito alle vicende processuali scaturite dallo scandalo Calciopoli, la Vecchia Signora venne retrocessa in Serie B d’ufficio. La vicenda esplose nel maggio del 2006 e coinvolse oltre ai bianconeri anche il Milan, la Fiorentina e la Lazio.

Queste tre squadre non dovettero scendere di categoria, ma vennero comunque colpite da severe sanzioni sportive nella stagione successiva. Per il Milan ci furono otto punti di penalizzazione nella stagione 2006-07. Per la Lazio furono tre le lunghezze di penalizzazione l’anno successivo, mentre per la Fiorentina la penalizzazione arrivò a quindici punti.

Ma la Juventus fu giudicata come la società più colpevole, perdendo anche due scudetti, che le furono revocati in seguito alle decisioni della giustizia sportiva. Se il titolo del 2004/05 rimase vacante, quello della stagione successiva venne assegnato a tavolino all’Inter dalla Federcalcio.

Inter retrocessa: la lettera della FIGC fa tremare i nerazzurri

Una ferita tuttora aperta nell’immaginario juventino. Di recente, a quasi venti anni dagli accadimenti, Fabio Capello è tornato a parlare dei due titoli tolti a quella che era la sua Juve. L’ex allenatore ha parlato della vicenda ricordando come a parer suo quei due scudetti furono “Tolti immeritatamente”.

Poche e dirette parole, che hanno riacceso il fronte di discussione tra i tifosi italiani. E, sempre scavando nel passato, di recente sono tornate a galla sul web le parole dell’ex Procuratore Federale, Stefano Palazzi, che inchiodavano e condannavano anche l’Inter per illecito sportivo.

Calciopoli infinita: il documento di Palazzi che inchioda l’Inter

Non stiamo parlando di una situazione contemporanea, ma sul web è di recente ricomparsa la presa di posizione dell’ex Procuratore sulle vicende dell’Inter in quegli anni. A pubblicarlo è stata la pagina Facebook ‘Amiamo il calcio’, che ricorda come secondo Palazzi anche l’Inter meritava di essere retrocessa.

Nello specifico dobbiamo tornare indietro al 2011. Il Procuratore federale, in 72 pagine ufficiali, condannò anche l’Inter di Facchetti per illecito sportivo. Reati che vennero però prescritti, annullando di fatto qualsiasi tipo di sanzione per la squadra nerazzurra.