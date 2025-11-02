Totti ad Affari Tuoi come concorrente: annuncio ufficiale della Rai | Va a recuperare un po’ di soldi

Francesco Totti partecipa da concorrente al programma televisivo Affari Tuoi. Ecco la comunicazione della Rai, svelato il motivo dell’iniziativa.

È stato il simbolo della Roma dentro e fuori dal campo. Il nome di Francesco Totti rievoca dolci ricordi tra i tifosi giallorossi, ed anche quelli azzurri, per le magie che ha mostrato sul rettangolo verde nel corso della sua lunga carriera. Una delle ultime bandiere del calcio moderno, capace di vestire la stessa maglia per un totale di 25 stagioni.

Il suo addio al calcio risale ormai a oltre otto anni fa, quando uno stadio Olimpico traboccante di passione si commosse per la sua ultima apparizione in carriera. Un addio che coinvolse anche tutti gli appassionati sportivi italiani, come successe per pochi altri giocatori in Italia, come Roberto Baggio o Alex Del Piero.

Nel suo palmares spiccano lo scudetto vinto con i giallorossi nel 2001, oltre a due Coppe Italia ed altrettante Supercoppe italiane. Con la maglia azzurra si è laureato campione del mondo nel 2006 in Germania.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo divenne dirigente della squadra giallorossa, prima di abbandonarla dopo due anni in seguito a divergenze con la società. In seguito ha fondato due società di consulenza ed assistenza per calciatori e club.

Totti concorrente di Affari Tuoi sul piccolo schermo

Oltre alle vicende calcistiche, tanto spazio sulle pagine di cronaca italiana lo hanno da sempre le sue vicissitudini personali. La fine del matrimonio con Ilary Blasi ne è l’esempio più lampante. Non sono mancati poi per il “Pupone” guai di natura economica.

Nell’estate del 2024 l’ex numero 10 finì nel mirino del fisco italiano, dopo aver ricevuto una cartella esattoriale da ben 1,5 milioni di euro. Ma un altro aspetto che ha contraddistinto la sua carriera e vita privata è stato l’impegno nel sociale.

Totti nel programma Rai per una nobile causa

Proprio a proposito delle iniziative portati avanti nel sociale Totti, ambasciatore Unicef da tempo, partecipò nel 2008 al programma Rai, Affari Tuoi. Il capitano giallorosso fu protagonista, insieme ad alte stelle come Gigi Buffon, di una serata che ha devoluto i suoi proventi per la ricerca di Telethon.

Per la speciale occasione la Rai mise in palio un “pacco” ricchissimo, dal montepremi totale di un milione di euro. L’ennesima dimostrazione dell’impegno solidale del calciatore più amato nella squadra giallorossa.