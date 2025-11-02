Questo bambino lo ammiriamo tutte le domeniche: è un idolo della Serie A | Ecco chi si nasconde in foto

Il bambino ritratto in foto è diventato oggi uno dei protagonisti della Serie A. Ecco chi si nasconde dietro questa immagine, è diventato un idolo della propria tifoseria.

Il campionato di Serie A, nonostante i fasti del passato appaiano distanti, ha mantenuto intatto il suo fascino nel mondo calcistico. L’epoca delle bandiere è lontana, e personaggi come Maldini, Totti o Del Piero sono divenuti merce rara nel massimo campionato italiano. Ma questa nuova stagione si è aperta all’insegna di tanti astri nascenti in giro per l’Italia.

Dal punto di vista dello spettacolo di sicuro il turno dopo la sosta di ottobre non ha rispettato le attese. Nelle prime nove sfide di campionato sono stati registrati appena nove gol. L’ultimo weekend ha presentato un dato per certi versi sconfortante sullo stato di salute del calcio in Serie A.

In Italia non si segna più come prima, di sicuro molto meno che negli altri campionati del Vecchio Continente. Il fronte di discussione su questo tema si fa sempre caldo. Tra chi difende l’organizzazione tattica e difensiva, classico retaggio delle squadre italiane, e chi invoca un ritorno del campionato a 18 squadre, rispetto alle venti attuali.

Di sicuro i quattro pareggi a reti bianche del recente turno di campionato non rappresentano il miglior spot possibile per chi cerca emozioni e reti nell’arco dei novanta minuti di gara.

Questo bambino è diventato uno degli idoli della Serie A

Tornando ai protagonisti della stagione attuale, sono tante le nuove leve che stanno brillando nel campionato italiano in questa prima parte di campionato. Dai giovanissimi Camarda e Pio Esposito, che stanno dando buone risposte anche in ottica futura, all’ascesa continua di leader come Nico Paz o Yildiz.

Questa stagione si sta rivelando anche quella della conferma per un classe 2003, nato in Argentina ed approdato alla Juventus circa cinque anni fa.

Dall’Argentina alla Serie A: ecco chi è il giovane calciatore

Parliamo dell’attaccante Matias Soulé, uno dei trascinatori della Roma di Gian Piero Gasperini in questa fase iniziale di stagione. L’attaccante cresciuto nella Juve aveva già dato prova della sue qualità nel Frosinone di Di Francesco due stagioni fa, quando siglò 11 reti in campionato.

La scorsa stagione il suo bottino si è fermato a cinque reti, mentre quest’anno è partito già col botto. Avevate indovinato chi si nascondeva dietro il bimbo sorridente?