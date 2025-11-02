De Laurentiis fonda il Napoli B: l’allenatore sarà Maradona Jr | Presentata domanda di iscrizione

Il Napoli si unisce alle big del nostro campionato e fonda la sua seconda squadra: l’allenatore a sorpresa sarà Maradona Jr, già contattato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il calcio italiano nel corso degli ultimi anni ha finalmente capito di dover investire sui giovani. I club, anche quegli più importanti, stanno cercando di prendere una direzione che negli altri campionati hanno già preso da parecchio. Proprio a tal proposito abbiamo visto la nascita delle squadre B, cosa che ad esempio in Spagna esiste già da una vita.

La prima a lanciarsi in questo esperimento è stata la Juventus, e i risultati ad oggi sembrano aver pagato. La Next Gen bianconera ha lanciato infatti diversi talenti, che hanno permesso sia di rinforzare la prima squadra e sia di mettere a bilancio delle importanti plusvalenze. Da Yildiz a Soule, passando per i vari Huijsen, Mbangula, Savona, Iling Jr, Barrenechea e tanti altri.

A seguire le orme della Vecchia Signora poi ci hanno pensato prima l’Atalanta, come al solito lungimirante per quanto riguarda i giovani, e poi il Milan. Quest’anno invece è toccato all’Inter lanciare il nuovo progetto. Ma molto presto anche il Napoli potrebbe fare la sua mossa, e fondare la sua seconda squadra.

De Laurentiis fonda il Napoli B

Per seguire le orme delle big, e trarre diversi benefici, anche il Napoli potrebbe lanciare il progetto della squadra B. L’ambizione di Aurelio De Laurentiis è sempre stata tanta, ed è per questo che molto probabilmente a breve il patron azzurro possa spingere in questa direzione.

Non è da escludere dunque che già a partire dal prossimo anno ADL metta in piedi questa idea, presentando la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Il nuovo allenatore sarà Maradona Jr

Se queste voci potrebbero davvero trasformarsi in realtà, ce ne sono altre che invece ad oggi sembrano pura utopia. Stiamo parlando di quelle riguardanti il fatto che ad allenare la seconda squadra del Napoli possa essere addirittura Diego Armando Maradona Jr.

Una provocazione che riporterebbe nella Napoli calcistica il nome del Pibe de Oro, ma che in realtà al momento e totalmente priva di fondamento. Anche se nel calcio non si sa mai.