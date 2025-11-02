Gattuso prepara il PowerPoint dei convocati: c’è una sorpresa clamorosa | Darà fantasia alla squadra

Il ct azzurro ha deciso di inserire nella lista dei convocati una sorpresa assoluta, pronta a dare grande fantasia alla squadra. Vediamo di chi stiamo parlando.

Mancano ancora diverse partite prima che i campionati e le coppe si fermino di nuovo per l’ultima sosta nazionali del 2025. Ciò nonostante il pensiero degli appassionati, ma soprattutto di mister Rino Gattuso, va già alle prossime sfide della selezione azzurra. Con tutta probabilità però quelle contro la Moldova e la Norvegia saranno poco più di semplici amichevoli.

Infatti servirebbe un suicidio della squadra di Haaland per far sì che l’Italia possa sperare davvero nel primo posto nel girone, e di conseguenza nella qualificazione diretta ai prossimi Mondiali di calcio. Quasi sicuramente per ottenere il pass, dovremmo passare per i playoff.

I due match da affrontare però saranno dei buoni test per il nostro commissario tecnico, pronto a valutare anche diversi calciatori. Ed è proprio per quanto riguarda il tema delle convocazioni che nelle scorse ore è venuta a galla un’ipotesi davvero clamorosa. Ringhio è infatti pronto a convocare un calciatore a sorpresa, che darà fantasia alla squadra, e potrà offrire una soluzione importante per il futuro. Vediamo insieme di chi si tratta.

Scelta sorprendente del nostro commissario tecnico

Non è da escludere dunque che, vista la situazione, per le prossime due gare mister Gattuso decida di compiere delle scelte a sorpresa, magari per testare alcuni calciatori che non ha ancora avuto il piacere di valutare.

Di conseguenza le sorprese potrebbero essere parecchie. Una di queste sarebbe a sorpresa Nicolò Zaniolo, che manca da oltre un anno in nazionale, e che è pronto a riprendersi la maglia azzurra.

Fantasia e talento per la nostra nazionale

Dopo l’ennesimo flop della passata stagione, Zaniolo in estate ha deciso di trasferirsi in provincia per rilanciarsi. A Udine però le cose non sono iniziate per il verso giusto. Ora, dopo qualche settimana di ambientamento, il classe 99 sembra essere al centro della squadra.

Le sue prestazioni sono importanti, e sta diventando fondamentale nell’economica dell’Udinese. E ovviamente Rino Gattuso non ha potuto fare a meno di non guardare questa situazione, e di conseguenza sembra già pronto per convocarlo e dargli una chance nella prossima turnazione di convocazioni.