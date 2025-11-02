Presidente, non voglio più giocare: ritiro inatteso in casa Inter | Rinuncia a 2 anni di contratto

Fulmine a ciel sereno alla Pinetina e comunicazione ufficiale al presidente dell’Inter. Il calciatore ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo, nonostante altri due anni di contratto.

La stagione dell’Inter ha il sapore di una fase transitoria, dopo le delusioni arrivate al termine della precedente annata. La squadra nerazzurra si è separata in anticipo da Simone Inzaghi, che ha risolto il proprio contratto col club con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza dell’accordo.

Il tecnico piacentino ha portato in bacheca tanti trofei nazionali. Tre Supercoppe italiana, due Coppe Italia ed uno Scudetto sono arrivati in quattro stagioni intense. Le più grandi delusioni però ci sono state in Europa. Due finali di Champions League perse, con la più recente dello scorso anno che ha assunto i contorni del tracollo di fronte al PSG. La squadra di Luis Enrique si è laureata campione d’Europa stracciando i nerazzurri per 5-0.

Il nuovo corso tecnico della squadra è stato affidato a Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro e già allenatore della Primavera. In seguito all’avvicendamento in panchina la Beneamata ha avuto diversi ostacoli anche nella finestra di calciomercato estivo.

Sono tanti i nomi che vennero segnalati sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ma che alla fine non sono arrivati alla Pinetina. Dal difensore Leoni, passato al Liverpool dal Parma, al centrocampista della Roma Manu Koné. Ma la telenovela più avvincente ha coinvolto Ademola Lookman, attaccante nigeriano rimasto all’Atalanta nei mesi scorsi.

Comunicazione al presidente dell’Inter: addio in anticipo

Il braccio di ferro per l’attaccante esterno aveva visto il calciatore rifiutare di allenarsi con l’Atalanta. Dopo l’inizio stagione le cose sono rientrate a Bergamo, con Lookman che ormai resta solo un ricordo della turbolenta sessione di mercato in casa Inter.

Andando indietro nel passato, emerge una circostanza che vede un centrocampista dell’Inter risolvere il proprio contratto con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza.

Almeyda e il ricordo dell’addio all’Inter

Parliamo di Matias Almeyda, ex centrocampista argentino ed oggi allenatore del Siviglia in Liga. In una conferenza stampa di alcune settimane fa riportata da DNA da Bomber, il tecnico ha svelato: “Quando ero all’Inter sono andato da Moratti e gli ho detto che non volevo più giocare.”

Il racconto continua con diversi retroscena: “Avevo ancora due anni di contratto, ma la mia vita è sempre così. Quando un giocatore si ritira poi il giorno dopo il telefono smette di squillare e gli amici scompaiono. È successo anche a Maradona.”