Un tuono fortissimo sveglia il Napoli: De Bruyne si ritira | Ha capito che non tornerà mai come prima

Clamoroso Kevin De Bruyne, può arrivare la decisione più dura dopo il grave infortunio. Il centrocampista belga pronto ad appendere gli scarpini al chiodo.

La vittoria del Napoli sull’Inter, oltre a forti polemiche arbitrali, è stata caratterizzata anche dal grave infortunio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, finora integrato a meraviglia negli schemi offensivi di Antonio Conte, ha subito una lesione di alto grado al bicipite femorale.

L’ex Manchester City dovrà restare per diversi mesi lontano dal campo, saltando tutto il 2025. De Bruyne sarà sicuramente out nella restante parte del girone d’andata della Serie A, oltre a saltare la fase a girone unico della Champions League. Ennesima tegola per il Napoli, che ad inizio stagione aveva già perso Romelu Lukaku per infortunio.

Il fato ha voluto che la lesione muscolare per il classe ’91, arrivasse subito dopo aver calciato il contestato calcio di rigore contro l’Inter. Da subito il belga è apparso fortemente dolorante, non riuscendo neanche a festeggiare la rete pesante nel big match dello stadio Maradona.

A tre giorni dal guaio muscolare, l’ennesimo della sua carriera, De Bruyne si è sottoposto in Belgio ad un intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati dai tre ai cinque mesi, e l’impressione è che prima del mese di febbraio i partenopei dovranno fare a meno del trequartista belga.

Infortunio da incubo per De Bruyne: i fantasmi del ritiro

Il serio infortunio muscolare è solo l’ultimo della serie di guai fisici che hanno colpito De Bruyne in carriera, tutti molto simili tra di loro. A parte uno stiramento all’inguine, arrivato due stagioni fa, il belga negli ultimi due anni ha sofferto di tre lesioni muscolari al bicipite femorale.

Arrivato all’età di 34 anni il recupero fisico non potrà avvenire in tempi brevi, inoltre andrà valutata al meglio la fase di riatletizzazione dopo l’ennesimo stop muscolare della sua carriera.

Tegola De Bruyne: il punto sul possibile ritiro

L’ennesimo grave stop apre scenari impensabili per il futuro della carriera della stella belga. L’infortunio è recidivo, essendo nella stessa zona degli ultimi guai muscolari, e l’età del trequartista diventa un fattore da ponderare per il pieno recupero.

Ecco perché, in caso il recupero dall’infortunio muscolare dovesse avere qualche intoppo, non si può escludere un clamoroso ritiro dal calcio giocato per l’ex Manchester City. La speranza di Conte e del Napoli è che questo rimanga solo come un campanello d’allarme.