Juventus rifiutata come il Foggia: la prima scelta di Comolli ha detto no | Spalletti è solo un ripiego

La panchina della Juventus continua ad essere tormentata. C’è un retroscena bollente dopo l’esonero di Tudor: bianconeri rifiutati come il Foggia.

La Juventus a livello storico non ha mai abituato i propri tifosi ad esoneri a stagione in corso, mentre pochi giorni fa se ne è consumato il secondo consecutivo. Dopo la sconfitta in casa della Lazio la dirigenza bianconera ha sollevato dall’incarico Igor Tudor. L’ex difensore croato era a sua volta subentrato la passata stagione a Thiago Motta, centrando l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League.

Come una sorta di copione già visto, la stagione della Vecchia Signora era partita con i migliori auspici per i tifosi. Tre vittorie alle prime tre di campionato, compresa la rimonta clamorosa ai danni dell’Inter di Chivu. Da lì in avanti l’oblio, otto gare consecutive senza vittorie, tra cui tre sconfitte nelle ultime tre apparizioni del tecnico croato in panchina.

Nel giro di poche settimane è cambiato tutto per Tudor, esonerato ufficialmente dopo la sconfitta di misura contro l’ex, Maurizio Sarri. La prima gara senza il croato in panchina è stata diretta da Brambilla, allenatore della Next Gen. I bianconeri sono tornati alla vittoria contro l’Udinese, sconfitta per 3-1 in casa.

La caccia al nuovo allenatore si è conclusa dopo ore di trattative ed ipotesi. Il prossimo tecnico bianconero sarà Luciano Spalletti, ex CT dell’Italia e soprattutto ex allenatore del Napoli, con cui ha vinto lo scudetto che si è anche tatuato.

Retroscena Juve, il no alla panchina prima di Spalletti

Altri nomi accostati alla panchina della Vecchia Signora sono stati quelli di Roberto Mancini e Raffaele Palladino, ma la scelta è ricaduta sul profilo esperto del tecnico di Certaldo.

Il nuovo allenatore bianconero firmerà un contratto fino a giugno, con l’obiettivo di raggiungere i primi quattro posti della classifica. Ma mentre si insidia Spalletti emerge un retroscena bollente sulla panchina bianconera. La prima scelta di Comolli avrebbe infatti declinato l’offerta.

Xavi ha rifiutato la Juve: la risposta prima di Spalletti

Parliamo dell’ex centrocampista e tecnico del Barcellona, Xavi. Secondo quanto svelato da Matteo Moretto su YouTube, lo spagnolo venne contattato dalla dirigenza bianconera quando Tudor iniziò a perdere la fiducia della società.

L’ex blaugrana ha però deciso di rifiutare l’offerta. Una situazione che per certi versi ha ricordato quanto accaduto al Foggia in Serie C la scorsa estate. La squadra rossonera, che ha una situazione societaria precaria, venne rifiutata da diversi profili sondati dal presidente Canonico. Alla fine i pugliesi si sono affidati ad un profilo esperto come quello di Delio Rossi.