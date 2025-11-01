-1 IN CLASSIFICA: mazzata tremenda per il Napoli | Può essere decisivo per lo scudetto

Brutte notizie per gli azzurri, che devono patire un pesante meno 1 in classifica, che può essere decisivo per lo scudetto.

Se si prende in esame la stagione del Napoli, nessuno dirà che fino ad ora è stata positiva. In Champions League sono arrivate fin qui due sconfitte su tre, una delle quali è stata una mazzata tremenda, contro il PSV Eindhoven per 6-2. In campionato invece a non convincere è stato il gioco.

Spesso infatti gli azzurri hanno rischiato di perdere le partite, per poi reagire d’orgoglio e portare a casa i tre punti. L’ultimo esempio del genere in ordine di tempo è quello di martedì pomeriggio, quando a Lecce la squadra di Antonio Conte se l’è vista davvero brutta. Nonostante tutte queste critiche però c’è da dire che la compagine partenopea si trova al primo posto in classifica, al pari della Roma.

Le carte in regola per competere per lo scudetto dunque ci sono tutte. O almeno c’erano fino a poco fa, visto che proprio in queste ore è arrivata per il Napoli la terribile notizia di un meno 1 in classifica. Una penalità pesante dunque, che può risultare decisiva ai fini della vittoria dello scudetto. Vediamo però nello specifico che cosa è successo.

Il Napoli perde un punto prezioso

Il Napoli nel corso degli ultimi tempi è rimasto invischiato nella questione plusvalenze. Qualche settimana fa però questa è stata archiviata per sempre. Di conseguenza non ci sarà alcuna sanzione per la società di Aurelio De Laurentiis.

E allora a che cosa è dovuto questo punto in meno in classifica? Semplice. Facendo il paragone con lo scorso anno, dopo 9 giornate di campionato al momento gli azzurri si trovano proprio con una lunghezza in meno. Una perdita importante, che ai fini della vittoria finale può risultare decisiva.

La strada per lo scudetto si complica

E’ inutile dire che la strada verso il secondo tricolore di fila per il Napoli si complica, e non solo per aver raccolto appunto un punto in meno rispetto allo scorso anno.

Gli avversari nella stagione attuale sembrano essere molti di più, e soprattutto, come dicevamo in precedenza, la squadra di Conte non pare essere così inarrivabile. Vedremo alla fine come andranno le cose.