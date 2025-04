CLAMOROSO INTER-BAYERN: “Non è salito sull’aereo con la squadra” | Non sarà presente a San Siro

Clamoroso quanto accaduto a poche ore dalla sfida di ritorno tra Inter e Bayern Monaco, non è salito sull’aereo: niente San Siro

Ancora pochissime ore al grande appuntamento che vedrà protagonista l’Inter nella scala del calcio di “San Siro”. Questa sera, alle ore 21, ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Nerazzurri che partono in vantaggio dopo la vittoria, ottenuta nei minuti finali dell’andata, contro la capolista attuale della Bundesliga. Anche se, gli stessi bavaresi, hanno promesso di essere pronti a compiere il miracolo e di stravolgere il tutto.

Anche se, allo stesso tempo, arrivano delle notizie non del tutto rassicuranti per tutto l’ambiente del team tedesco. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi pare che, nelle ultime ore, c’è stato un altro ed importante ko.

“Non è salito sull’aereo della squadra“. Segno del fatto che non potrà essere presente in quel di San Siro per il grande match di questa sera. Una tegola non da poco per Vincent Kompany ed il resto della squadra.

Inter-Bayern Monaco, assenza pesante: non è salito sull’aereo

Un nuovo ko inguaia il Bayern Monaco. Questa volta, però, non si tratta affatto di un calciatore ma di uno degli uomini più importanti del club. Si tratta del presidente Herbert Hainer. Il numero uno della società bavarese, a quanto pare, ha rimediato un brutto infortunio. Il numero uno si è rotto il persone mentre stava praticando sport la scorsa domenica.

Un infortunio che non gli consentirà di seguire la sua squadra nella difficile trasferta milanese. La notizia, oltre ad essere stata confermata dallo stesso Bayern Monaco, è stata riportata anche dal quotidiano “Bild“. Lo stesso che ha annunciato la sua assenza in vista della sfida di questa sera.

Assenza dell’ultimo minuto per il Bayern, contro l’Inter non ci sarà

Niente posto in tribuna, quindi, per Herbert Hainer che non potrà dare il proprio supporto alla squadra tedesca. La stessa che ha bisogno di vincere ed effettuare una partita ai limiti della perfezione.

Di fronte, però, troveranno un Inter che non ha alcuna intenzione di cedere il passo e che ha una voglia importante di staccare il pass per la semifinale della massima competizione europea. Magari raggiungere PSG e Barcellona che ieri, seppur perdendo rispettivamente contro Aston Villa e Borussia Dortmund, hanno passato il turno per differenza reti.