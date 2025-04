Tacchinardi duro su Thiago Motta: “Non ha capito cos’è la Juve” | Parole forti in esclusiva tuttocalcioestero

Parole durissime in esclusiva ai nostri microfoni di Alessio Tacchinardi nei confronti di Thiago Motta dopo il suo esonero.

Non sono solo amici. Alessio Tacchinardi ha una grande stima di Igor Tudor, nuovo tecnico della Juventus. “Lasciarlo fermo un anno intero era una follia”.

”Fa sempre molti punti, con tutte le squadre che ha allenato. A lui piace un calcio fisico e aggressivo, che trasporta il pubblico. Ha idee molto diverse da Thiago Motta, che per me non ha capito cosa è davvero la Juve”.

”Per questo era giusto prenderlo subito. In questi mesi deve gettare le basi per la prossima stagione. Tudor vuole i mastini, non i palleggiatori. Sono convinto che Tudor possa fare bene, secondo me è l’uomo giusto”.

”Non era intimidito nemmeno quando, giovanissimo, arrivò alla Juve. C’erano grandi giocatori, di personalità, ma se aveva qualcosa da dire, la diceva. Figuriamoci da allenatore…”.