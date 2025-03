Perché Antonio Percassi è così ricco? Tutti i segreti del presidente dell’Atalanta

L’Atalanta viaggia spedita verso la conquista del terzo posto in Serie A, ed Antonio Percassi è il suo leader. Il racconto della sua vita.

Il sogno Scudetto è forse terminato per l’Atalanta, che è caduta per 0-2 in casa nell’attesissima sfida contro l’Inter. Dal canto loro, i nerazzurri hanno messo una bella ipoteca sul primo posto, considerando il contemporaneo parecchio del Napoli per 0-0 contro il Venezia. Ciò significa che la Dea è ancora in corsa per la piazza d’onore, ed ha in mano la qualificazione alla prossima Champions League. L’Atalanta ha vinto l’Europa League lo scorso anno, grazie agli investimenti del presidente Antonio Percassi, che l’ha resa una big italiana ed europea.

Nato a Clusone, il 9 di giugno del 1953, Percassi è un imprenditore ed ex calciatore, che giocava nel ruolo di difensore, ed è al 36esimo posto nella classifica redatta da Forbes nel 2020 sulle persone più ricche d’Italia. Dunque, si spiega in questo modo la rapida ascesa dell’Atalanta, che in pochi anni ha raggiunto il vertice del nostro calcio, e che prima o poi potrebbe riuscire anche a trionfare in Serie A. La presidenza della Dea è stata assunta nel 1990, dopo la morte di Cesare Bortolotti. Andiamo a scoprire il motivo della grande ricchezza del presidente.

Percassi, ecco il motivo della sua ricchezza

Come anticipato, Forbes ha evidenziato la grande ricchezza di Antonio Percassi, il quale ha un patrimonio stimato di circa un miliardo di dollari. Ma per quale motivo è così ricco, pur non essendo stato un calciatore di primissima fascia? Tutto è legato alla sua attività imprenditoriale, e nel 1976 iniziò le proprie imprese nel ramo immobiliare, aprendo poi a Bergamo i primi negozi monomarca del gruppo Benetton, dopo averne conosciuto il patron, Luciano Benetton. Aprì poi in Italia ed all’estero negozi United Colors, Zerododici, Sisley e Playlife.

In seguito, avviò l’apertura dei primi negozi Zara in Italia a partire dal 2001, partecipando poi allo sviluppo della rete di vendita di vari marchi come Nike, Ralph Lauren, Victoria’s Secret e chi più ne ha più ne metta. Crea anche il marchio di cosmetica Kiko Milano, realizzando poi una partnership al 50% con Flavio Briatore al 50% per il marchio di abbigliamento Billionarie Italian Couture. Dunque, la ricchezza di Percassi è legata al gran senso per gli affari nel campo dell’abbigliamento, oltre all’attività nel campo immobiliare. E con un presidente del genere, l’Atalanta non può che continuare a sognare.