ULTIM’ORA SERIE A: la Cremonese è già salva | Fuochi d’artificio in Piazza del Comune

Esplode la festa in casa Cremonese, la squadra lombarda è già certa della salvezza nella massima serie italiana. Euforia tra i tifosi grigiorossi.

Alzi la mano chi, dopo le prime nove giornate di campionato, avrebbe immaginato una Cremonese così in alto in classifica. La squadra di Davide Nicola è una delle rivelazioni di inizio Serie A e si prepara ad affrontare la Juve, dove debutterà Spalletti in panchina, a solo un punto di distanza in classifica.

La squadra neopromossa fin qui ha subito solo una sconfitta, contro l’Inter di Chivu, ed ha conquistato tre vittorie e cinque pareggi. L’esordio è stato da favola a San Siro, dove la Cremonese ha sconfitto il Milan di Allegri. Le altre pesanti vittorie sono arrivate contro Sassuolo e Genoa, avversarie dirette nella corsa per la salvezza in Serie A. Da evidenziare anche i pareggi arrivati contro Como e Atalanta.

Ma la lotta salvezza sembra destinata ad essere una pratica già archiviata per la squadra guidata da Davide Nicola. I grigiorossi in classifica precedono squadre più blasonate, come Atalanta, Lazio e Fiorentina e prima della decima giornata sono ad un solo punto dalla zona europea del nostro campionato.

La vittoria di Marassi contro il Genoa ha visto nuovamente brillare la stella di Federico Bonazzoli. L’attaccante ha siglato una doppietta, condannando la squadra guidata da Vieira all’ultimo posto in classifica. Al suo fianco l’esperto Jamie Vardy, che a sorpresa questa estate è sbarcato a Cremona dopo aver scritto la storia col Leicester.

La Cremonese vede già la salvezza: tifosi in festa

La squadra guidata da Nicola continua a crescere sia dal punto di vista del gioco che della personalità. I grigiorossi sono un mix di esperienza ed esuberanza, mostrando coraggio in campo e spirito di sacrificio.

Non è certo un caso se ospiteranno la Juve con un solo punto di distanza in classifica dopo nove giornate. Nelle prime otto posizioni della Serie A la sorpresa più grande, oltre alla conferma del Como, è rappresentata proprio dai grigiorossi.

Cremonese già salva: ecco il motivo

La squadra neopromossa può considerarsi virtualmente già salva in Serie A, con i tifosi che possono fare tutti gli scongiuri del caso, per una questione puramente matematica.

Infatti sono ben quattro le squadre ancora a secco di vittorie in campionato, circostanza che proietta la quota salvezza ad una cifra estremamente bassa questa stagione. Come mostrato su Instagram dalla pagina Palla o campo, la previsione della quota salvezza quest’anno è di 22 punti. La Cremo, che ne ha già 14, potrebbe già definirsi certa della permanenza in Serie A.