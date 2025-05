Stagione disastrosa per il Milan: Alberto Santi in esclusiva senza peli sulla lingua | “La squadra ha bisogno di ordine”

Il noto volto di Dazn Alberto Santi ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni della situazione legata al Milan.

Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo. Serve una figura forte, che consenta alla squadra di tornare a rendere. Non solo attraverso la costruzione della rosa, ma anche tenendo sotto controllo i nervosismi e personalismi dei vari giocatori.

In questa stagione, infatti, in troppi hanno ragionato individualmente e non come collettivo. Sembrava che il club rossonero avesse individuato in Fabio Paratici l’uomo dal quale ripartire, ma la trattativa è poi saltata.

Per Alberto Santi, voce di Dazn, sarà una scelta molto importante: “Il Milan ha bisogno di una figura in più rispetto all’organigramma attuale – ci ha spiegato -. La squadra ha bisogno di un po’ di ordine”.

”Non entro nel merito della squalifica e della trattativa apparentemente saltata o accantonata con Paratici, ma di certo lui ha dimostrato di poter fare il direttore sportivo in una grande squadra”.