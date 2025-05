Simone Tiribocchi sulla corsa Champions: il suo pronostico in esclusiva | “Ecco chi riuscirà a qualificarsi”

L’ex bomber ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni della corsa Champions, sancendo chi per lui riuscirà a spuntarla.

Una bagarre. In zona Champions League sono tante le squadre che stanno cercando di conquistare il quarto posto. I punti a dividere le squadre in ballo sono pochi, le partite che mancano alla fine del campionato pure. Per questo ora ogni partita può essere fondamentale.

“Il Napoli , l’Inter e l’Atalanta hanno ormai blindato la qualificazione alla prossima Champions League – ci ha spiegato Simone Tiribocchi –. Mentre il quarto posto è ancora pienamente in gioco fra Juve , Bologna , Lazio e la Roma che ha fatto una rincorsa meravigliosa dopo una fantastica rincorsa . Calendario alla mano però penso che sarà la Juventus a spuntarla. I bianconeri riusciranno a qualificarsi”.

Simone Tiribocchi ha poi analizzato il momento di Inter e Napoli: “L’Inter quest’anno ha collezionato un numero di partite pazzesco, ora è stanca ma credo che Inzaghi potesse ogni tanto osare di più col turnover e magari anche con un cambio modulo per poter far giocare tutti e non continuare a spingere ormai da cinque anni con la stessa formazione. Credo che Inzaghi nelle ultime settimane abbia voluto puntare principalmente sulla Champions proprio per risparmiare energie e concentrarsi su un unico obbiettivo, consapevole che la squadra non reggeva più i tanti impegni”.

Poi sul Napoli, attualmente primo in A: “Mi sembra una squadra unita e con giocatori di qualità e personalità. A questo si aggiunge l’allenatore: Conte riesce a creare un legame profondo con i propri giocatori valorizzandoli al meglio. Tutto questo ha dimostrato che il Napoli, senza Kvara, si regge comunque in piedi senza acquisti faraonici”.