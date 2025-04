Colonnese toglie l’Inter dal trono: “La squadra ha difficoltà fisiche” | ESCLUSIVA BOMBA tuttocalcioestero

L’ex difensore interista ha parlato di corsa scudetto, e della situazione dei nerazzurri, in esclusiva ai nostri microfoni.

Un finale di stagione intenso. Francesco Colonnese, che ha giocato con l’Inter dal 1997 al 2000 ma anche con il Napoli dal 1995 al 1997, è convinto che i nerazzurri possano fare bene fra campionato e coppe europee. “Ultimamente la squadra di Inzaghi ha perso troppi punti – ci ha spiegato -. Il campionato è aperto proprio per questo. Il Napoli non sta mollando, anzi, ci crede. A Parma l’Inter ha proprio regalato punti che ora farebbero comodo”.

”Ora ha un calendario molto, molto fitto, essendo ancora in corsa in tutte le competizioni. L’Inter non può scegliere, perché rischierebbe di restare con un pugno di mosche. Mi sembra che la squadra sia in difficoltà fisiche, ma il cuore deve spingere i giocatori ad andare oltre le fatiche. Rischia di rovinare la stagione, ma sono convinto che, essendo in corsa in tutte le competizioni, questa possa ancora diventare una stagione leggendaria”.

Poi l’ex difensore ha parlato della sua esperienza in nerazzurro, spiegando anche le ragioni per le quali in quel periodo la Beneamata non è riuscita a vincere tanto.

”C’erano tanti campioni – racconta -. Paradossalmente quando così tanti giocatori di classe e di personalità condividono lo spogliatoio, non è facile farli rendere. Qualcuno si può eclissare. Qualcuno che non riesce a inserirsi c’è spesso. Pirlo con noi fece male, così come Seedorf. Eppure erano campioni assoluti. Senza infortuni però quell’Inter avrebbe vinto molto di più”.