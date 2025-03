Minuto di silenzio per un ex calciatore, ma hanno sbagliato tutto: che figuraccia

Un episodio a dir poco incredibile è avvenuto in queste ultime ore, una roba da film horror per colui che l’ha subita. Ecco i dettagli.

Nel mondo dello sport il munito di silenzio è un tributo che si offre a coloro che, in qualche modo, avevano un legame con una determinata squadra o con la disciplina, o per episodi più gravi che esulano dall’attività sportiva. Si tratta di decine di secondi anche molto toccanti, che precedono il fischio di inizio. L’episodio che stiamo per raccontarvi ha però del clamoroso, perché c’è stato un errore di cui mai e poi mai avevamo avuto notizie prima d’ora.

Nello specifico, è stato tributato un minuto di silenzio ad una persona che in realtà era ancora viva, suscitando imbarazzo ed anche qualche sorriso sui social dopo la scoperta dell’errore. L’episodio si è verificato in Bulgaria, poco prima dell’inizio del match tra Arda Kardzhali e Levski Sofia, e quello che è accaduto dopo è davvero sorprendente. Andiamo a scoprire, nei dettagli, come è maturato l’errore e le reazioni.

Bulgaria, minuto di silenzio per un ex giocatore ancora vivo

Il minuto di silenzio che ha preceduto il fischio di inizio è stato osservato in memoria di Petko Ganchev, ex stella dell’Arda Kardzhali, squadra che ospitata l’incontro. Pensate che l’ex giocatore ha appreso dell’incredibile vicenda tramite le parole della moglie, come lui stesso ha raccontato: “Entro nel cortile di casa mia e mia moglie mi accoglie in lacrime, gridandomi che in televisione avevano annunciato che ero morto“. Il classe 1946 che ha segnato più di 120 gol con la squadra bulgara ha raccontato così la sua scoperta, che ha ovviamente lasciato senza parole il calcio nazionale.

Dopo essere stato informato del clamoroso errore, l’Arda non ha perso tempo ed ha tentato di rimediare alla brutta figura sulla sua pagina Facebook, affermando di aver ricevuto dell’informazioni errate riguardanti la prematura scomparsa dell’ex calciatore, che ha 79 anni ed è vivo e vegeto. L’Arda ha augurato a Petko molti anni di buona salute, ed anche di godersi al meglio le vittorie della squadra che per tanti anni aveva contribuito a rendere grande.