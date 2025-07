Ultim’ora: morto un altro calciatore dopo Diogo Jota | Ennesima tragedia nel giovedì nero del calcio

Alla notizia della morte improvvisa di Diogo Jota si aggiunge quella di un altro calciatore che ha fatto la stessa tragica fine, un giorno nero per il calcio

Il mondo del calcio è scosso dalla notizia degli ultimi minuti che riguarda la morte improvvisa di Diogo Jota, calciatore del Liverpool, che ci lascia a soli 28 anni. Il giocatore dei Reds si era sposato da pochi giorni e aveva tre figli. Il decesso è avvenuto a causa di un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Zamora, in Spagna, questa notte.

Il centravanti viaggiava a bordo della sua Lamborghini e, stando a quanto riferiscono i testimoni, il veicolo è andato in fiamme, le quali si sono poi propagati intorno. Gli interventi immediati dei soccorsi sono stati inutili.

L’auto avrebbe sbandato e in seguito preso fuoco ma gli accertamenti sono ancora in corso per capire le reali cause della morte, con l’ipotesi più accreditata che campeggia che riguard lo scoppio di un pneumatico durante il tentativo di effettuare un sorpasso.

Un dramma che vede protagonista un calciatore che era al giro di boa della sua carriera. Militava tra le fila del Liverpool dal 2020, ingaggiato dal Wolverhampton per una cifra importante, vicina ai 45 milioni di euro. Con i Reds ha disputato 182 partite, segnando ben 65 reti.

Una notizia drammatica che sta facendo il giro del Mondo

Un incidente che necessita di ulteriori chiarimenti ma che getta nello sconforto il Portogallo, con la Nazionale di Cristiano Ronaldo che era in procinto di prepararsi a partecipare ai Mondiali del prossimo anno, con Jota che era da tempo nel giro dei convocati.

In questi minuti si stanno susseguendo molti messaggi di cordoglio da parte di compagni di squadra, colleghi e appassionati di calcio, che ne hanno ammirato le sue prestazioni e che sono rimasti colpiti da un tragico epilogo che colpisce anche la sua famiglia.

Un giovedì nero per il mondo del calcio, un’altra morte dopo quella di Jota

Ma Jota non è l’unico a essere morto, in quanto il giocatore era in compagnia del fratello, André, che era pure lui un calciatore professionista che militava nella seconda serie del Portogallo.

Insieme anche nell’ultimo momento della loro vita, erano molto legati e non si aspettavano che quel viaggio in macchina si sarebbe concluso in questo modo.