Il solito Gattuso, ecco il video dell’indecoroso litigio in diretta con un commentatore croato faccia a faccia

Gennaro Gattuso non ha mai conosciuto il concetto di mezze misure. Sul campo, nel cuore del centrocampo del Milan, incarnava l’essenza del guerriero. Fu un elemento imprescindibile in una delle squadre più dominanti della storia rossonera. Ora, dalla panchina, il suo temperamento non sembra essersi affievolito, e l’ultimo episodio in Croazia lo dimostra ancora una volta.

L’ex tecnico di Milan, Napoli e Valencia, dal giugno 2024 guida l’Hajduk Spalato, squadra che ambisce al titolo ma che nell’ultima giornata ha subito una brusca battuta d’arresto. La sconfitta per 3-0 contro il Rijeka ha fatto scivolare la squadra al secondo posto, due lunghezze dietro la vetta. Un risultato che ha infiammato gli animi e, soprattutto, acceso un acceso confronto in diretta televisiva tra Gattuso e Josko Jelicic, ex centrocampista e oggi opinionista.

Il confronto acceso in diretta

Già dall’ingresso nello studio televisivo, il clima era teso. Gattuso, ancora scosso per la sconfitta, ha rifiutato il saluto di Jelicic, lasciando intendere che il battibecco fosse nell’aria. Poi, la miccia si è accesa definitivamente. “Parli troppo. Devi rispettare la gente”, ha tuonato il tecnico italiano, rivolgendosi all’opinionista con tono tagliente.

Jelicic non ha fatto attendere la replica. Con uno sguardo gelido ha risposto in spagnolo: “Tu giochi molto male.” Il botta e risposta ha preso una piega ancor più aspra quando Gattuso, con il suo classico stile diretto, ha messo in discussione il passato calcistico del suo interlocutore: “Che cosa hai vinto nella tua vita? Parli come se avessi conquistato tutto.”

L’ex calciatore croato ha provato a mantenere il punto, chiedendo al tecnico di non gesticolare troppo. Ma il dibattito era ormai fuori controllo. La tensione si è intensificata ulteriormente quando Jelicic ha tentato di riportare la discussione su un piano ancora più provocatorio: “Sei uno stranieri, sei venuto dall’Italia e devi rispettarci” Un’affermazione fuori contesto che ha solo alimentato il fuoco della discussione.

L’irruenza di Gattuso: difetto o carattere?

Questo episodio non fa altro che confermare la cifra stilistica dell’ex centrocampista del Milan. Gattuso non ha mai nascosto il suo carattere fumantino, né da giocatore, né tantomeno da allenatore. Lo si è visto in Italia, in Spagna e ora in Croazia: la sua passione è un’arma a doppio taglio. Se da un lato riesce a motivare le sue squadre con una dedizione assoluta, dall’altro il suo temperamento lo porta spesso a confronti accesi, dentro e fuori dal campo.

Ma il punto centrale rimane: riuscirà Gattuso a far decollare la sua carriera da allenatore al livello che il suo passato da calciatore lascerebbe presupporre? Per ora, l’Hajduk si gioca il titolo, ma con episodi così la pressione si fa sempre più intensa. La sua sfida più grande, forse, non sarà solo battere il Rijeka, ma imparare a gestire il peso di un’energia che, se incanalata male, rischia di diventare un ostacolo piuttosto che una forza trainante.