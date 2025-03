Ecco il primo gol in campionato di Messi! L’Inter Miami vola in testa alla Eastern Conference di MLS

Un colpo di testa al minuto 89 e l’Inter Miami si prende la sua rivincita. Il protagonista? Fafà Picault, che con un’incornata precisa ha gelato il Mercedes-Benz Stadium, firmando il 2-1 che ha consegnato agli uomini di Javier Mascherano la vetta della Eastern Conference.

Ma la storia della serata ha un nome ben preciso: Lionel Messi. Il numero 10 argentino ha inaugurato la sua stagione 2025 con un gol da rapace d’area, approfittando di un’ingenuità di Bartosz Slisz e infilando con classe Brad Guzan. Un lampo, il primo della stagione in MLS, che ha rimesso in equilibrio una partita iniziata male per gli ospiti.

Atlanta parte forte, ma Messi rimette le cose a posto

L’Atlanta United, deciso a replicare il colpo del 2024 quando eliminò proprio l’Inter Miami dai playoff, era partito con il piede giusto. Al minuto 11, Brooks Lennon ha servito un cross perfetto per la testa di Emmanuel Latte Lath, il giocatore più costoso nella storia della MLS, che ha battuto Rocco Ríos Novo senza esitazioni. Un altro colpo di testa, sempre su assist di Lennon, sembrava aver raddoppiato il vantaggio di Atlanta, ma il fuorigioco ha spento l’entusiasmo del pubblico di casa.

Poi, il lampo di Messi. Al 20’, il fuoriclasse argentino ha rubato il pallone a Slisz al limite dell’area, ha mandato al bar Derrick Williams con una finta e ha infilato Guzan con un pallonetto chirurgico. Un colpo da maestro, un’azione che ha cambiato il volto della partita.

Occasioni a raffica e un finale da thriller

La ripresa si è trasformata in un duello a distanza tra Messi e Guzan. Il portiere di Atlanta ha neutralizzato più volte il numero 10 dell’Inter Miami, respingendo anche le conclusioni di Jordi Alba e Tadeo Allende. Dall’altra parte, Tristan Muyumba ha sfiorato il gol con una bordata dalla distanza, stampatasi sulla traversa.

Sembrava tutto apparecchiato per un pareggio. Fino a quando, al minuto 89, Jordi Alba ha pennellato un cross perfetto su calcio d’angolo. Picault, entrato da pochi minuti, ha anticipato tutti e ha piazzato il pallone di testa nell’angolo opposto. Game over.

Inter Miami in testa, Messi verso l’Argentina

Con questa vittoria, l’Inter Miami si porta a 10 punti in classifica e si prende momentaneamente il comando della Eastern Conference. In attesa della sfida di Concacaf Champions Cup contro il Los Angeles FC, Messi volerà ora in Sudamerica per unirsi alla nazionale argentina, impegnata nelle qualificazioni mondiali contro Uruguay e Brasile.

Nel frattempo, in MLS, il Nashville SC ha battuto per 3-1 il Philadelphia Union, mentre i Los Angeles Galaxy – campioni in carica – restano in crisi, ancora senza vittorie dopo il pareggio per 1-1 contro i Portland Timbers.

Ma il vero protagonista della serata è stato ancora lui, Messi. Un gol che sa di avviso ai naviganti: il Re è tornato.