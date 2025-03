Cavani va a segno, goleada del Boca Juniors e primo posto in classifica

In una Bombonera gremita e vibrante, il Boca Juniors ha dato spettacolo. Un 4-0 netto contro Defensa y Justicia nella decima giornata del Torneo Apertura ha sancito il sorpasso in classifica, consegnando agli uomini di Gago il primato solitario nella Zona A con 23 punti.

Il Xeneize ha mostrato un calcio offensivo, incisivo e spietato, annichilendo gli avversari sin dalle prime battute. Milton Giménez, con una doppietta, ha spianato la strada, mentre gli uruguaiani Edinson Cavani e Miguel Ángel Merentiel hanno chiuso il conto con due reti che hanno esaltato il pubblico. La squadra continua la sua serie positiva, raggiungendo la sesta vittoria consecutiva e replicando un altro successo largo, dopo il 0-3 rifilato a Central Córdoba nella giornata precedente.

La lotta al vertice si infiamma

Se Boca festeggia, dietro la battaglia per restare in scia si fa feroce. Huracán, Argentinos Juniors e Tigre seguono a 21 punti. Il Globo ha superato Independiente Rivadavia per 2-0, mentre l’Argentinos Juniors ha subito una battuta d’arresto con il 0-2 incassato da Aldosivi. Il Tigre, invece, attende il verdetto della sfida casalinga contro Central Córdoba, un incrocio che potrebbe ridefinire la gerarchia della parte alta della classifica.

Derby senza vincitori, la Zona B resta incerta

Nel clásico de Avellaneda, Independiente e Racing hanno chiuso sull’1-1 un match equilibrato e nervoso al Libertadores de América. Il vantaggio ospite firmato dal uruguaiano Gastón Martirena è stato annullato dalla risposta del colombiano Álvaro Angulo per il Rojo, che ora guida la Zona B a pari merito con Rosario Central a 21 punti.

Proprio i rosarini hanno trovato una vittoria preziosa per 2-1 su Gimnasia y Esgrima La Plata, consolidando le proprie ambizioni. River Plate, fermato sullo 0-0 dal Deportivo Riestra, resta appena dietro con 19 punti, mentre San Lorenzo, bloccato a Mendoza dal Godoy Cruz (0-0), si attesta al quarto posto con 18 punti.

Un finale di torneo tutto da scrivere

Le distanze restano ridotte e il margine d’errore è sempre più sottile. Boca ora ha il destino nelle proprie mani, ma la concorrenza è agguerrita e la seconda parte del torneo si preannuncia incandescente. Con tanti scontri diretti ancora da giocare, il margine tra la gloria e il rimpianto è sottilissimo. E la prossima giornata potrebbe riservare un’altra scossa…