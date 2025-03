Messi e Suarez trascinano l’Inter Miami: vittoria in Giamaica e qualificazione ai quarti di Concacaf Champions League

L’Inter Miami avanza con autorità ai quarti di finale della Concacaf Champions League, superando il Cavalier con un complessivo 4-0 tra andata e ritorno. Dopo il 2-0 della prima sfida, la formazione della Florida si è ripetuta con lo stesso risultato in Giamaica, grazie ai sigilli di Luis Suarez e Lionel Messi.

Dominio e cinismo: l’Inter Miami non lascia scampo

Allo Stadio Nazionale di Kingston, il Cavalier ha tentato di ribaltare la situazione, ma l’Inter Miami ha gestito la gara con maturità e freddezza. Il vantaggio è arrivato al minuto 37, quando un fallo ingenuo di Christopher Ainsworth su Tadeo Allende ha portato l’arbitro Keylor Herrera a concedere un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Suarez, il cui tiro, dopo aver colpito il palo sinistro, si è insaccato alle spalle del portiere Vino Barclett.

Nella ripresa, l’Inter Miami ha controllato il ritmo senza affanni, attendendo il momento giusto per chiudere i conti. Il colpo del definitivo 2-0 è arrivato nei minuti di recupero (92′), con Messi che, servito dallo spagnolo Santiago Morales, ha freddato il portiere avversario con il suo marchio di fabbrica: un preciso sinistro in area.

Un duello stellare all’orizzonte: la sfida con il LAFC

L’Inter Miami si prepara ora ad affrontare un banco di prova ben più impegnativo. Nei quarti di finale, infatti, i ragazzi di Gerardo Martino se la vedranno con il Los Angeles FC, che ha eliminato il Columbus Crew con un aggregato di 4-2. Un incrocio ad alta tensione, che vedrà opporsi due delle squadre più spettacolari della MLS.

Gli altri verdetti: Pumas avanti, è festa in Messico

Nel frattempo, anche il quadro delle altre qualificate si è completato. Il Pumas UNAM, dopo aver vinto 2-0 l’andata, ha strappato un 1-1 contro l’Alajuelense, garantendosi così il pass per i quarti, dove affronterà il Vancouver Whitecaps. Il club canadese ha sorpreso il Monterrey, superandolo nella doppia sfida.

Il Club América, invece, ha ribaltato l’esito del Clásico Nacional messicano. Dopo aver perso 1-0 l’andata contro il Guadalajara, le Águilas hanno travolto gli avversari 4-0, guadagnandosi così il diritto di sfidare il Cruz Azul, reduce dall’eliminazione del Seattle Sounders.

Chiude il quadro un’altra potenza della MLS, il LA Galaxy, che ha liquidato con un perentorio 4-1 l’Herediano, conquistando un successo complessivo di 4-2. La formazione californiana se la vedrà ora con il Tigres UANL, che ha fatto fuori il Cincinnati con lo stesso punteggio aggregato.

Uno scenario sempre più affascinante

Con un pass per la Copa Intercontinentale 2025 e un biglietto per il Mondiale per Club 2029 in palio, la competizione entra nella sua fase più incandescente. L’Inter Miami ha già dimostrato di poter contare sulla classe di Messi e Suárez, ma il cammino si fa ora decisamente più impervio.

All’orizzonte, una sfida che promette spettacolo: Los Angeles attende, e Miami sa che da qui in avanti ogni dettaglio potrà fare la differenza.