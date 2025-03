Dopo Kvaratskhelia il PSG prepara il colpo in difesa: offerta monstre per il top player, li hanno pizzicati insieme

Nuovo innesto per il PSG (Ansa) Tuttoilcalcioestero.it

La squadra parigina vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione con un colpo da 90. Ecco su chi hanno messo gli occhi a Parigi.

Luis Enrique, allenatore della squadra francese, ha assicurato che l’assenza di Kylian Mbappé non si sarebbe avvertita. Parole che avevano fatto discutere e che, forse, dopo qualche mese assumono una connotazione diversa. L’addio di uno dei calciatori più forti della storia del calcio transalpino ha liberato, mentalmente, anche i compagni.

Come ha affermato l’ex allenatore della Roma, in uno scenario ideale il PSG avrebbe dovuto trattenere il miglior marcatore del club ma la ricostruzione della formazione sta portando alla creazione di un team ancora più competitivo. Mbappé era diventato un accentratore assoluto, spostando l’asset su fattori esterni che non avevano fatto le fortune del club. Oramai il PSG sembrava identificarsi nella maglia di Kylian, creando anche pesanti malumori nei compagni di squadra.

Dopo il passaggio al Real Madrid, la squadra parigina ha rimpolpato l’attacco con talenti straordinari. L’ultimo, cronologicamente, che è arrivato all’ombra della Tour Eiffel, per 75 milioni di euro, è stato Khvicha Kvaratskhelia. L’ala georgiana ha lasciato un vuoto, difficilmente, colmabile dalle parti del Vesuvio. Il suo impatto non è stato ancora top perché ha tantissima concorrenza, ma rappresenta un innesto importante per il PSG.

Nuovo rinforzo per il Paris Saint Germain

Il nuovo nome è il difensore centrale del Liverpool, Van Dijk. Il trentatreenne ha giocato tutti i 120 minuti della gara di ritorno di martedì sera. Il club di Arne Slot ha perso 1-0, assicurando che la sfida degli ottavi di finale si concludesse con un punteggio complessivo di 1-1 e si andasse ai rigori. I giocatori della squadra di Luis Enrique sono stati infallibili.

Gianluigi Donnarumma ha parato i rigori di Darwin Nunez e Curtis Jones, mentre il PSG ha segnato tutti e quattro i tiri dal dischetto, staccando il pass per i quarti di finale. Van Dijk è una delle tre stelle del Liverpool il cui futuro rimane incerto, insieme a Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah che stanno affrontando gli ultimi mesi dei loro contratti. Dopo la vittoria del campionato, il difensore olandese potrebbe decidere di cedere alla corte del PSG. Si è visto il Presidente Nasser Al-Khelaifi e il direttore sportivo Luis Campos parlargli ad Anfield. Sembra tutto fatto per il passaggio in estate alla squadra francese.