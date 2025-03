Uno straordinario Kvaratskhelia conquista il cuore dei parigini

Per poter accedere ai quarti di Champions, stasera, ad Anfield, il PSG è chiamato a una prova maiuscola. Dovrà ribaltare l’1-0 patito in casa nella gara d’andata, quando il Liverpool, in maniera palesemente immeritata, fece sua l’intera posta. “Ce la metteremo tutta per passare; in casa loro sarà oltremodo difficile ma noi sappiamo di essere un gruppo forte, con la mentalità giusta per vincere e dimenticare il match sfortunato di mercoledì”.

Un gesto tecnico da copertina

È quanto ha dichiarato ieri in conferenza stampa Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, divenuto parigino solo due mesi fa, si dice molto soddisfatto per essersi ambientato velocemente con la squadra e con la città. Da sabato l’ex Napoli, per meglio dire un suo gesto atletico, ha contagiato il web e strabiliato gli intenditori, a cominciare dai giornalisti. È successo nell’1-4 che i ragazzi di Luis Enrique hanno conquistato in casa del Rennes. Kvara non fa gol ma nella mezz’ora che il tecnico spagnolo gli riserva, effettua uno stop in volo da antologia. Si spinge in alto con la gamba sinistra e tende all’inverosimile quella destra per stoppare la palla. Un movimento che ha dell’incredibile e quelli che se ne intendono lo paragonano da subito a Cruijff. È così che faceva il mitico Johan.

Stephane Mahe, che è un fotografo della Reuters, lo ha immortalato con uno scatto che è finito dritto sui social, prima ancora che lo pubblicassero i giornali. Quando compare sul sito ufficiale del PSG il club lo commenta così: “potrebbe essere il nostro nuovo logo”. Un tifoso su X dice “se ci fosse un logo del calcio, questo gesto di Kvara sarebbe perfetto”. E un altro “Khvicha, lancialo tu un logo che sia personale”. Insomma il georgiano sembra proprio acceleri alla grande, per la conquista della Ville Lumiere. E i supporters parigini ne sembrano letteralmente innamorati. Loro hanno chiaro impresso nella mente il gol delizioso, purtroppo annullato per un millimetrico off-side, realizzato proprio nell’ottavo Champions di andata contro i Reds. Fiducioso anche il mister che del funambolico esterno dice: “Non amo parlare dei singoli, ma Kvara è un ragazzo dalle grandi potenzialità, sta giocando sempre meglio e col gruppo si è amalgamato alla grande”.